Patrycia Centeno, experta en estética política: "Letizia se ha empoderado, pero no tiene poderío"

Hace poco, un expreso del entorno de ETA le contó que su nombre salió en una reunión de abertzales: "Patrycia Centeno es alguien que ha empezado a defender que la política debe ser ternura". La escena emocionó a la titular del hashtag @políticaymoda porque su mensaje había penetrado en una zona –supuestamente– alfa. La ternura, junto a la serenidad y la elegancia, afirma la periodista en 'Poderío. Liderazgo femenino, un cambio de postura' (Destino), se oponen al "ordeno y mando" heteropatriarcal que aún colea, y que quizá sea la salvación de la política y hasta del planeta.

Habíamos entendido lo del empoderamiento, y ahora nos habla de 'poderío'.

'Empoderamiento' es el poder social, mientras que 'poderío' es el poder personal. Gestualmente, represento el primero como el dedo en alto –amenazante– y el segundo, con la palma de la mano abierta, que sugiere. El poderío es seductor, no impositivo. Tendríamos que tender al poderío más que al empoderamiento. Un caso: Letizia se ha empoderado, pero no tiene poderío.

¿En qué sentido?

Una mujer que no formaba parte de la monarquía no puede mirar a los demás como si le dieran asco. Kate Middleton, en cambio, graba un vídeo y parece natural. Si un líder es auténtico, ser coherente no puede ser más difícil que respirar. A Letizia no la creo, a Kate sí.

¿No tendrá que ver con la clase social?

¿Con la clase social?

Letizia es nieta de taxista.

¡Al contrario! Las mujeres humildes, que desempeñan profesiones donde en general no habían entrado los hombres –limpiadoras, cuidadoras, esteticistas– son en las que deberíamos mirarnos.

¿...?

El poder personal reside más en la gente humilde. Mi madre ha sido un referente de liderazgo femenino.

Trabajó como camarera de planta, cuenta en el libro.

Sí. Y tiene una gigantesca fuerza dentro. A mi padre le detectaron un cáncer y en seis meses murió. La noche antes, cuando se despedía de todos, ella, pequeñita, sostenía a uno de mis hermanos, que pesa 90 kilos, y yo, de 21 años, a otro. Ahí detecté qué era la fortaleza femenina.

¿Quién encarna el poderío en la vida pública?

Yolanda Díaz en España, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda –'sed fuertes, sed amables', dijo durante el confinamiento–, Sanna Marin en Finlandia, Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos. Pero también hay hombres con poderío.

¿A sí? Nombres.

Jordi Cuixart, David Fernández, Pep Guardiola. Veo en ellos la independencia de su poder.

¿Qué tal Kim Kardashian?

¡No es un referente de nada! Lo que tiene Kim Kardashian es un problema de inseguridad que le ha hecho cambiar radicalmente todo su cuerpo. Tendría que ir a un terapeuta.

¿Enmienda a las 'influencers'?

Lo que necesitamos son referentes. Mientras el 'influencer' pretende que creamos en ellos, los referentes consiguen que creamos en nosotros mismos.

¿Usted tiene poderío?

Lo intento. El sistema aún es heteropatriarcal y en muchos momentos se me ha exigido que me empoderara, pero me siento más cómoda cuando practico el poderío. Poderío para mí es encerrarme en mí misma.

Ahora sí que me pierdo.

Lo necesito. Soy una persona vulnerable, tengo alta sensibilidad, y soy consciente de ello. El poderío me ha ha hecho salir de etapas muy complicadas.

Por ejemplo.

Sé lo que es el 'bullying', el abuso de poder. Tenía 12 años, era popular en clase, sacaba buenas notas y era mona, pero unas niñas de una clase superior se obsesionaron conmigo porque un chico que les gustaba se fijó en mí. Me esperaban a la puerta de casa. Me moría de miedo. Pero un día el cansancio venció al miedo y, cuando me tenían contra la pared, empecé a gritar. Por eso digo que un alfa solo entiende el lenguaje de un alfa.

En un hábitat alfa, recomienda taconazo, moño alto, raya diplomática.

Ocupar el espacio que nos niegan. La ventaja que tenemos las mujeres es que hemos aprendido los 'códigos alfa' y los podemos ejercer, pero también tenemos los códigos femeninos. Unas veces podemos hacer uso del empoderamiento y otras, del poderío.

En un momento de bajoneo, ¿qué se dice?

"¡Por tu madre que no puedes estar así!". Reglas, embarazos, maltrato laboral... ¿cómo hemos aguantado tanto la mentira del opresor?

Responda usted.

Todo viene del miedo de los hombres a no poder controlar la naturaleza. Y dentro de la naturaleza entra la mujer. Los hombres siguen dominando y el sistema lo propicia.

Obama practicó un liderazgo femenino y la comunidad negra quedó descontenta.

Son siglos y siglos de liderazgo heteropatriarcal y, a los 10 años contados, decimos: "No ha cambiado el mundo". Obama fue la primera persona que empezó a llorar y a reír en público.

Eso no basta para transformar.

Hay que ser conscientes de que estamos en una época de transición. Hasta ahora la imagen de un líder –normalmente un hombre blanco– se sostenía en tres pilares: seguridad, seriedad y proximidad, y ahora se busca transmitir serenidad –la excelencia de la empatía–, ternura y elegancia.

La ternura es lo novedoso.

Una tigresa es tierna con sus crías, no solo cuando las lame, también cuando saca las garras ante un peligro. Durante la pandemia, líderes como Ardern o Merkel pensaron antes en proteger a la población que en la economía. Eso es ternura.

¿Y la elegancia?

Es dar ejemplo. Después de tantos siglos de obligatoriedad masculina, e incluso alfa, creo que la supervivencia del planeta depende de que comencemos a feminizarnos todos.

Eso dice Ada Colau.

A Colau no le reconozco el poderío. Apuesta por el liderazgo femenino en su discurso, pero no lo practica. No entiendo cómo a los 48 años sigue experimentando con el estilo... Yolanda Díaz, a la que le llueven las críticas por pija y 'fashionista', es valiente porque ve la moda como una señal de respeto y un refuerzo a su mensaje. Ha hecho que otros –Irene Montero, Ione Belarra, incluso Pablo Iglesias– comiencen a mejorar su imagen.

¿De veras es tan importante la indumentaria?

Sí. Le hemos otorgado una gran importancia a la palabra, pero la ciencia demuestra que tiene un 7% en el impacto de un mensaje. Otro 38% tiene que ver con la entonación, la cadencia y el ritmo. Y un 55%, con la comunicación no verbal: la indumentaria, el lenguaje corporal, la coreografía, los olores.

Curioso. Parecería que distrae más que centra el mensaje.

Yo también he vestido de negro cuando quería defender ideas ante un auditorio. Pero ahora me pongo de rosa, que es un color que usó el hombre hasta el siglo XVIII. "Quieren que vistamos como pobres porque quieren que pensemos como pobres", repetía el abuelo anarquista de Antonio Baños.

Visto así...

Yo lo que intento es crear belleza. Y la belleza es naturaleza. Es imperfecta, porque para empezar nacemos y morimos. Eso es lo que le da miedo al heteropatriarcado. De ahí viene la dominación.