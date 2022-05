La alfombra roja de la MET gala 2022: estos han sido los mejores vestidos

El mayor escaparate de la industria de la moda no ha defraudado. La Met gala 2022 no solo ha vuelto a celebrarse el primer lunes de mayo sino que ya se ha sacudido de encima todas las restricciones por la pandemia de las dos ediciones anteriores para vivir por todo lo alto una fiesta tan extravagante como glamurosa. Por algo se conoce al evento como los 'Oscar de la moda'.

El sarao de Nueva York donde compiten en estilo y belleza todas las estrellas del momento se ha concebido esta vez como la continuación de la última edición, que se celebró en septiembre, a mayor gloria de la moda norteamericana: 'In America: A Lexicon on Fashion' era el lema. Ahora tocaba descorchar la segunda parte de la muestra, 'In America: An Anthology of Fashion', para la cual se reclamó al más de medio millar de invitados un 'dress code' muy particular, basado en el 'Gilded Glamour', vamos, como el que luce Louisa Jacobson, la hija pequeña de Meryl Streep en la reciente serie de época de HBO 'La edad dorada'.

Anna Wintour, copresidenta del evento también conocido como la 'Super Bowl de la moda', seguro que ha respirado tranquila, pues casi todos los famosos han seguido la etiqueta requerida. No ha habido ni vestidos lámpara, como aquel mítico de Katy Perry, ni el modelo rojo con una réplica de su cabeza bajo el brazo con el que se paseó por la alfombra roja Jared Leto hace un par de ediciones.

Obediencia máxima a la jefaza de la moda (y de 'Vogue'). Había que encarnar la grandeza del Nueva York de la época comprendida entre 1870 y 1890, y de las grandes fortunas que levantaron los más altos rascacielos de Manhattan.

Glamur dorado a espuertas con mucha lentejuela, apliques de pedrería, tejidos metalizados y volúmenes exagerados en la escalinata del Metropolitan Museum de Nueva York, donde han destacado 'lookazos' como los de Blake Lively (una de las anfitrionas de la gala), Sarah Jessica Parker (de vuelta al 'show'), Rosalía o Kim Kardashian; así como nuevos rostros que han asistido por primera vez, como sus hermanas Khloé y Kourtney, o el cantante Bad Bunny.

Pasen y vean los 10 mejores vestidos de la Met gala 2022

1. Blake Lively, de Atelier Versace

Blake Lively, una de las coanfitrionas de esta Met gala 2022 junto con su marido, el también intérprete Ryan Reynolds, la cineasta Regina King y el productor de musicales Lin-Manuel Miranda, ha brillado por encima de otras estrellas. Ha sido una de las primeras en pisar la 'red carpet' y ha puesto el listón muy muy alto. La 'Gossip Girl' nunca decepciona, y esta vez con su espectacular Versace '3 en 1', menos aún.

El diseño a medida con tres capas, que le han ayudado a desplegar tres jóvenes, ha dejado sin palabras al público, marcando otro momentazo de la moda. La primera capa, un vestido de estilo bustier con bordados; la segunda, una sobrefalda con lazada en la cintura y gran volumen en turquesa; por encima, un lazo XXL en color salmón. Ella misma ha explicado que se inspira en el Empire State Building, el estampado de la falda azul, en el techo de la Grand Central Station, y su tiara, en la corona de la Estatua de la Libertad.

2. Rosalía, de Givenchy

Del brazo del diseñador Matthew Williams, la diva catalana ha llegado a su segunda Met gala. Si en septiembre lo hizo con un modelo impresionante de un mantón de manila en rojo ahora lo ha hecho con un alucinante Givenchy, el vestido de época de toda una ¡Motomami! Un diseño plagado de incrustaciones que combinaba a la perfección la temática glamur dorado con el estilo urbano que ella lleva por bandera (véase sus gafas de sol y una espalda descubierta con una espina dorsal incrustada ascendente hasta los hombros).

En color verde menta, con corte sirena, volantes en el bajo y mangas abullonadas de gasa con incrustaciones ha sido uno de los modelos más comentados de la fiesta.

3. Kim Kardashian, con el vestido 'Happy Birthday' de Marilyn

"Viajó custodiado por guardias y tuve que ponerme guantes para probármelo", ha revelado Kim Kardashian a 'Vogue'. La 'celebrity' ha llegado a la fiesta con su novio, el comediante Pete Davidson, con un moño rubio platino y con el famoso vestido con el que, poco antes de morir, Marilyn Monroe le cantó el 'Happy Birthday' a Kennedy. Dándolo todo, como siempre.

"¿Qué es lo más estadounidense que se me ocurre? Pues Marilyn Monroe. Para mí el momento más Marilyn Monroe es ese 'look'", ha contado la 'influencer', que ha tenido que perder 7 kilos para enfundarse en ese diseño histórico basado en un boceto de Bob Mackie para el diseñador de vestuario de Hollywood de origen francés Jean-Louis. Un 'naked dress' que en su día causó un gran revuelo.

4. Billie Eilish, de Gucci

Fiel a los principios de la Generación Z, de la que ella es faro y guía, Billie Eilish ha acudido a la gala resplandeciente con un vestidazo de época de Gucci de Alessandro Michele, confeccionado íntegramente con materiales reciclados. La sostenibilidad y la salvaguarda del medio ambiente es algo que a los jóvenes les preocupa, y ella no es ajena a esta preocupación.

Un estilismo encorsetado de raso marfil, completado con una capa de encaje verde y una falda marfil fruncida, y un polisón acolchado. "Quería ser lo más ecológica posible", ha explicado la cantante de 'Happier than ever' durante la retransmisión de la fiesta. Completó su 'look' con zapatos de plataforma beige realizados con materiales veganos.

5. Katy Perry, de Oscar de la Renta

Más comedida que en otras ocasiones donde ha apostado más por el 'show' y el divertimento, Katy Perry ha lucido fantástica con una creación de Oscar de la Renta. Un vestido en blanco y negro, con escote 'off shoulder' y larga cola, pura serena belleza.

La compositora estadounidense le ha sabido dar su toque chic con muchas transparencias y gasas negras.

6. Sarah Jessica Parker, de Christopher John Rogers

Experta en estilo y en los 'Oscar de la moda', la actriz de 'Sexo en Nueva York' siempre sigue al pie de la letra el 'dress code'. Esta vez Sarah Jessica Parker lo ha vuelto a clavar con un modelo de Christopher John Rogers, que, además, tenía mensaje, pues con él ha querido rendir tributo a la figura de Elizabeth Hobbs Keckley, una modista negra de finales del siglo XIX poco conocida por el gran público. A Carrie Bradshaw no se le escapa una.

7. Dakota Johnson, de Gucci

Como Blake Lively, Dakota Johnson también ha querido jugar al juego de los vestidos convertibles, algo bastante usual en la alfombra roja de la Met gala. En su caso, lo ha hecho con un diseño 2-1 de su firma fetiche, Gucci.

La novia de Chris Martin ha hecho su aparición enfundada en un batín de terciopelo XL que dejaba entrever su verdadero 'look': un brillante mono de encaje transparente en color negro que le ajustaba como un guante. Como adornos se ha permitido unos flecos de 'pailettes'.

8. Manu Ríos, de Moschino

El jovencísimo actor Manu Ríos, que da vida en la serie 'Élite' (Netflix) a Patrick, ha sido uno de los debutantes en esta Met gala 2022. La promesa internacional de la interpretación y uno de los rostros más demandados de las marcas de moda ha formado parte del escuadrón de acompañantes de Jeremy Scott, director creativo de Moschino, y la firma que lo ha vestido para la ocasión.

El actor ha lucido un esmoquin negro con chaqueta cruzada y solapa en punta de lanza, de las más elegantes. Su elección no es baladí, pues en mitad de aquel periodo dorado que va de 1870 a 1891, nació el esmoquin.

9. Bad Bunny, de Burberry

El también debutante Bad Bunny ha llegado a la fiesta con ganas de llamar la atención (algo habitual en su forma de vestir). El puertorriqueño se ha presentado con un traje con claras referencias a la icónica gabardina de Burberry en color beige.

Además de sus mangas abullonadas (un estilo muy de moda en los vestidos femeninos de finales del siglo XIX), el intérprete de 'Yonaguni' le puso el mismo complemento elegido por otros invitados a la gala, como Blake Lively o la propia Anna Wintour: una tiara. Sin duda, el accesorio insignia de esta alfombra roja.

10. Riz Ahmed, de 4S Designs

El actor londinense de ascendencia paquistaní de 'Sound of Metal' le ha dado la vuelta al concepto del glamur de la Edad de oro, para rendir homenaje no a las clases pudientes de la época, sino a los obreros inmigrantes que construyeron Manhattan en el siglo XIX. El activista Riz Ahmed ha optado por un conjunto que evoca a los obreros que levantaron el Empire State.

Ha llegado a la alfombra roja con un sencillo conjunto en azul marino, de pantalón y camisa, con camiseta interior a la vista, y botas para ir al tajo. Se trata de un 'look' de Angelo Urrutia, el diseñador salvadoreño director creativo de la firma 4S Designs, especializada en prendas de trabajo.