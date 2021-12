Moda plegable, la solución para llevar en el bolso por si acaso hace frío o llueve

"La idea surgió en verano de 2019, y se me ocurrió a mí pero fue gracias a María. Fue el año de nuestra boda. Surgió de una situación cotidiana. Estábamos una noche de verano tomando algo con unos amigos, en Valencia, de donde somos. Empezó a refrescar y María comenzó a tener frío y nos tuvimos que ir porque estaba incómoda. Entonces pensamos si no habría algo que pudiera llevarse en el bolso sin que se arrugase para estas situaciones. Aquella misma noche miramos y no encontramos nada así. Empezamos a darle vueltas y decidimos que íbamos a probar a hacerlo nosotros mismos". Así explica Arturo Gómez-Lechón el germen de Vardier, "la marca del por si acaso", como reza el lema de la empresa que ha puesto en pie junto a su mujer, María Martí. Se trata de un nuevo y revolucionario concepto de moda plegable en el que las prendas quedan jibarizadas al tamaño de un móvil y se pueden llevar en un bolso. Ni pesan ni abultan.

El negocio echó andar en enero del 2020, aún no tiene dos años. Sin embargo el boca-oreja de las redes ya ha hecho que lleven sus chaquetas, vestidos, sudaderas, kimonos o chubasqueros famosas como la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, las presentadoras Tania Llasera o Carlota Corredera o la actriz Nerea Garmendia. Los dos jóvenes emprendedores venían de la industria, son ingenieros industriales, y antes habían pasado por varias empresas del sector de la automoción, la alimentación, de consultorías... pero en la ropa plegable vieron un nicho y se lanzaron de lleno. "Somos pioneros en esto. No hay ninguna gran marca que tenga el 'por si acaso' como referencia. Todos nuestros productos se crean así, un chubasquero por si llueve, una chaqueta por si refresca, una bolsa por si vas de compras...", asegura María. La chaqueta pionera La primera prenda que lanzaron fue la chaqueta. Un modelo atemporal y sin botones, en talla única y en cuatro colores básicos. Ahora ya la venden en una versión de fiesta, con brillos, "para bodas y bautizos", con flecos y el modelo más largo, el 'hit' ahora mismo de la marca, que manda a producir cada mes para no quedarse sin existencias. "Vamos reponiendo según se van agotando. Por ejemplo, esta semana nos van a entrar 400 chubasqueros, un producto que estaba agotadísimo", cuenta Arturo. "Vender a través de la web nos da mucha libertad, no te cierras a ninguna ciudad o territorio. La página está abierta a todo el mundo, y de hecho, además de en todas las provincias españolas, hemos vendido hasta en EEUU y en algún país de Europa", explica María. View this post on Instagram A post shared by VARDIER (@vardier) "La gente usa las prendas para el día a día, para ir a la oficina [donde el aire acondicionado nunca está al gusto de todos] o para salir a tomar algo, y también para viajar, para irse de fin de semana y tener todo en concepto mini. Una clienta nos contó que iba a hacer una ruta por EEUU y quería llevar todo en el portaequipajes de la moto, y nos compró vestidos y chaquetas, pero nos preguntó cuándo sacaríamos un pantalón plegable para sus próximas vacaciones", relata la cofundadora, que define al público de la marca como "una mami que siempre piensa en todo antes de salir de casa, con un rango de edad de entre los 30 y los 50". La marca echó a andar poco antes del confinamiento. Luego vino el cierre de tiendas. "Nacimos con este concepto de 'e-commerce' y nos hemos centrado en esta forma de venta", dice María. "Sí que de cara al año que viene nos gustaría estar presentes en 'corners' en tiendas, para ver qué tal responde el producto en la calle", apostilla Arturo. De la talla 36 a la 50 En muy poco tiempo el catálogo de Vardier ha ido sumando prendas y complementos. "Al ser una marca muy pequeña, tenemos mucho 'feed back' con las clientas, que nos piden cosas", dice el empresario. Por ejemplo, ahora hay tres tallas que cubren todo el abanico, desde la 36 hasta la 50. Con el tiempo también se ha dado respuesta a los hombres. "Justamente ha sido este noviembre cuando ha llegado el producto, una sudadera que se convierte en mochila. En verdad es unisex. Un suéter básico, de felpa, pero por dentro lleva un bolsillo incorporado, que es la mochila de tela con dos cuerdas en la que se convierte cuando se gira. Esto resuelve el problema de cuando te quitas el jersey y no sabes qué hacer con él, y te lo pones en la cintura o en los hombros". View this post on Instagram A post shared by VARDIER (@vardier) Y aunque no dejan de innovar con nuevos productos, como el bolso negro que acaban de poner a la venta, con correa y/o asa, hay ideas que siguen en el cajón de 'proyectos de futuro'. Por ejemplo, el calzado. "Nos han pedido algún tipo de bailarinas plegables para bodas, pero tenemos otros productos que desarrollar antes", avanza Arturo. También queda para 'próximamente' un bolso compartimentado para transportar todos los 'vardiers'. Actualmente, ya están trabajando en nuevos modelos de vestidos, más largos y elegantes. Y en unos pantalones... y hasta en un mono. "Las madres también nos han pedido un 'por si acaso' de niños -cuenta María-. Pero aquí el problema son todas las tallas que hay. Ahora mismo sería meternos en un lío, pero es uno de los pasos naturales que nos tocará hacer en el futuro".