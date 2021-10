Hace un año le preguntaban en una entrevista a Adrián Manceras, una promesa con mucho horizonte en el diseño de la moda: "¿A quién le gustaría vestir?". No lo dudó el joven malagueño: "A Lady Gaga". Pues hace unos días pudo cumplir su sueño: la cantante e icono mundial de la estética eligió un espectacular vestido de Manceras para nada más y nada menos que su reaparición en los escenarios, en Las Vegas. O sea, un espectacular aldabonazo en la pujante carrera de un creador que sólo tiene 28 años, porque ¿cuántas estrellas y fans habrán estado preguntando por la autoría de ese minivestido de flecos de cristal con maxi hombreras?

Éste es un logro más en una trayectoria más larga de lo que parece. En realidad, es la continuación de otras carreras, porque Adrián proviene de una familia de modistas y diseñadoras. "A mí desde siempre me ha gustado el mundo de la moda y más el estar metido en el taller creando. En mi familia la mayoría de las mujeres son modistas y es algo que desde pequeño lo he vivido. Sobre todo, durante los veranos que los pasaba en la casa de mi tía y siempre los recuerdo en el taller, con la máquina de coser y entre las telas", recordó el diseñador para 'Intimately'. Exploradas desde casa las claves de todo el proceso de diseño y confección, apuntaló los conocimientos en la Escuela de Arte de San Telmo, uno de nuestras grandes viveros de talentos. "En mis diseños plasmo una visión artística de la moda influenciado por la alta costura, aportando a los diseños extravagancia y personalidad. En cada uno de ellos se puede apreciar el trabajo artesanal y el cuidado del detalle. El uso de siluetas entalladas, el estudio de volúmenes, materiales y texturas dan lugar a prendas cargadas de fuerza y carácter", así definió su estilo el propio diseñador.

Poco a poco, su cartera de clientes engorda con estrellas del cine, la música y las redes sociales: Shakira (llevó uno de sus diseños para el videoclip con Black Eyed Peas, 'Girl like me'), Billy Porter (el actor de ‘Pose’ e icono de la moda más extravagante lució un traje del malagueño para una gala benéfica), la influencer Jessica Goicoechea y Eva González (para una gala final de 'La Voz') también han confiado en su visión de esa segunda piel que nos convierte en sueños de nosotros mismos. El estilista y empresario siempre destaca su trabajo con Porter, en 2019: "Fue muy especial para mi, y hubo mucho trabajo detrás de esa aparición. Llevábamos hablando meses hasta que por fin, conseguimos enviar la chaqueta a Los Ángeles para que se la pudiera poner para algún evento. Una vez que les llegó fue todo muy rápido: a la semana nos enviaron un email diciéndonos que esa noche llevaría nuestro diseño para la gala Fashion For Relief que se celebra durante la London Fashion Week".

Ese tipo de apariciones, como dice Manceras, crean el deseo de querer algo de la firma por haberlo llevado tal actor, tal cantante. Y se multiplicaron las menciones a Adrián en internet, los pedidos en su tienda online... Y ahora, después de vestir a Lady Gaga, ¿qué le queda? Pues seguir ideando y materializando esas prendas que transcienden temporadas y tendencias, esperando que se sumen a su causa mujeres y hombres (sí, también diseña para ellos) y superestrellas.