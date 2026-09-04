La Ley de Bienestar Animal lo confirma: dejar a tu perro suelto durante un paseo puede acarrear una multas de hasta 10.000 euros

Pasear por un parque y encontrar a un perro sin correa es una situación habitual en muchos espacios públicos. Algunos propietarios sueltas a sus mascotas para que liberen energía y disfruten, una práctica que consideran inofensiva pero puede acabar en sanciones económicas.

Sin embargo, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece límites claros sobre esta práctica. La normativa tiene como objetivo garantizar la salud, cuidado y bienestar de las mascotas, pero los propietarios también tiene una serie de obligaciones y responsabilidades que cumplir.

Dónde no está permitidor llevar al perro suelto

El artículo 25 de la Ley de Bienestar Animal establece que queda prohibido "dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público especialmente en los parques nacionales, cañadas donde pastan rebaños o animales u otros espacios naturales protegidos donde puedan causar daños a las personas, al ganado o al medio natural".

Es decir, un animal no puede ir suelto libremente por calles, parques u otros espacios públicos si no se trata de una zona autorizada. Los ayuntamientos pueden habilitar áreas concretas de disfrute para las mascotas donde pueden permanecer sin correo, pero la vigilancia de sus responsables.

Un hombre paseando a su perro / FERRAN NADEU

Cuál es la finalidad

El objetivo de esta prohibición es proteger la seguridad y la convivencia en los espacios compartidos. Porque pese a que una mascota puede tener un buen comportamiento, puede oír un ruido, o verse alterado por alguna circunstancia de la vía y reaccionar de manera inesperada para el resto de usuarios.

Además, un animal suelto puede provocar molestias a otras personas o acercarse a otras mascotas y provocar situaciones de peligro. Llevarlos sueltos también aumenta el riesgo de atropello o pérdidas.

Posibles multas para el propietario

Los dueños que no respeten la normativa deben atenerse a las consecuencias. Dejar un perro suelto en un espacio no autorizado puede acarrear una sanciones que puede llevar hasta los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad.

En el caso de que la animal provoque daños a otras personas, animales o bienes, la infracción se considera grave y puede ascender hasta los 200.000 euros.

Por lo tanto, la mejor opción el llevar al perro con la correa y localizar espaciaos autorizados en los municipios para que la mascota puede disfrutar respetando la normativa establecida.