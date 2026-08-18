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La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los dueños de perros podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros por no cumplir con esta obligación

Los propietarios deben cumplir con la normativa establecida para evitar sanciones económicas

Los propietarios debe contar con un seguro

Los propietarios debe contar con un seguro / James Barker en Unsplash.

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Helena Ros

Helena Ros

La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales entró en vigor en 2023 con el objetivo garantizar el bienestar de los animales y, para ello, recoge una serie de prohibiciones y evitar situaciones de abandono o aislamiento.

Uno de los puntos que se encuentra en la normativa es la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para perros, una medida que afecta a todos los propietarios independientemente de la raza o el tamaño del animal.

Un seguro obligatorio para cubrir posibles daños

La normativa establece que los titulares de perros deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que el animal pueda ocasionar a terceros. La principal finalidad de esta cobertura es hacer frente a situaciones en las que el animal de compañía pueda causar daños a otros animales, personas o bienes materiales. Además, este no se limita solo a los perros peligros, sino que afecta a todas las razas.

El artículo 30 de la ley deja claro que: "en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente".

Todos los perros deberán tener un seguro de responsabilidad civil

Todos los perros deberán tener un seguro de responsabilidad civil / Agencias

Multas entre 500 y 10.000 euros

Incumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Bienestar Animal puede acarrear sanciones económicas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El objetivo de esta medida es que los propietarios puedan responder ante posibles daños ocasionados por sus mascotas. Además del seguro, la Ley de Bienestar Animal también contempla otras obligaciones para los titulares de perros.

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La clave está en que los propietarios deben conocer la normativa y aplicarla para evitar sanciones económicas

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