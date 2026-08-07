Confirmado por la Ley de Bienestar animal: dejar a tu perro solo más de 24 horas puede acarrear una multa de 10.000 euros
La normativa establece periodos y sanciones dependiendo de los animales de compañía
Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, los propietarios de mascotas en nuestro país deben cumplir una serie de obligaciones para garantizar el cuidado y la protección de los animales.
Que un animal de compañía permanezca solo en casa durante un periodo de tiempo puede tener consecuencias para sus dueños. La normativa establece límites concretos dependiendo de la especie.
No pueden estar solos más de 24 horas
El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal establece que queda prohibido "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos; en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas".
Esto significa que, aunque el animal tenga comida, agua y un espacio adecuado, el propietario debe garantizar que recibe supervisión y atención dentro de ese plazo. El objetivo de esta medida es evitar situaciones de abandono encubierto o casos en los que un animal pueda quedarse sin atención ante una emergencia.
Multas por incumplir la normativa
No cumplir esta obligación puede suponer una sanción económica que depende de la gravedad de la situación. Las infracciones gravedad dependiendo de la gravedad:
- Las infracciones leves pueden acarrear multas de entre 500 y 10.000 euros.
- En el caso de que la falta de supervisión provoca sufrimiento, estrés o daños al animal, se considera una infracción grave y está sancionado con hasta 50.000 euros.
- Si la vida del animal se pone en riesgo, los propietarios se enfrentan a consecuencias mayores.
El objetivo de la normativa
La ley no busca interponer sanciones a los dueños, sino evitar que los animales permanezcan durante largos periodos sin compañía en los que no puedan recibir atención y además, pedan generar molestias al resto de vecinos.
La Ley de Bienestar Animal recuerda que tener una mascota implica una responsabilidad, garantizar su cuidado y bienestar cada día.
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