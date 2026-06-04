Muchos dueños de mascotas lo desconocen: la Ley de Propiedad Horizontal deja claro si pueden prohibirse en comunidades de vecinos

La convivencia nunca es sencilla y menos entre propietarios que viven en una misma comunidad de vecinos. Muchos son los ruidos, gesto o acciones que pueden convertirse en motivo de conflicto entre algunos vecinos. La presencia de mascotas tanto en el hogar como en las zonas comunes puede ser uno de los principales temas de peleas entre propietarios.

La ley protege a los animales de compañía, pero existen contextos y situaciones en las que se pueden prohibir la presencias de mascotas en las viviendas.

¿Puede una comunidad de vecinos prohibir las mascotas?

La Ley de Propiedad Horizontal, que se encarga de regular la convivencia entre los propietarios de una misma comunidad de vecinos, no prohíbe explícitamente tener mascotas en una vivienda. De hecho, tener un animal es caso es totalmente legal

Sin embargo, sí permite actuar cuando los animales generan problemas que afectan a la convivencia. El artículo 7.2 de dicha ley establece que "al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". Esto puede aplicarse cuando una mascota provoca molestias constates al reto de vecinos.

Además, las comunidades pueden establecer restricciones siempre que estén recogidas en los estatutos o hayan sido aprobadas conforme a la normativa vigente.

Los vecinos pueden acogerse a un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal / E.D

Las medias más habituales en las comunidades

Algunas de las medias que pueden adoptar las comunidades de propietarios están relacionadas con el acceso a zonas comunes o la imposición de normas para garantizar la convivencia como:

Que circulen con correa por las zonas comunes

Limitar el acceso a determinadas zonas comunes como jardines o piscinas

Regular el uso de ascensores

Llevar a cabo medidas para evitar ruidos excesivos

Limpiar cualquier suciedad ocasionada por el animal

Estas normas deben estar recogidas en los estatutos de la comunidad o aprobados en junta de vecinos.

Esto es lo que dice la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Protección y Bienestar Animal, en vigor desde 2023, no solo protege a los animales de compañía, sino que también establece una serie de obligaciones para sus propietarios. Entre ellas figuran evitar molestias al resto de vecinos, recoger los excrementos y mantener limpias las zonas comunes cuando las mascotas las ensucien, además de garantizar en todo momento su bienestar y cuidado.

Asimismo, la normativa considera una infracción grave mantener a los animales de compañía en balcones, patios o trasteros, así como dejarlos sin supervisión durante periodos prolongados. Este tipo de actitudes, además de comprometer el bienestar animal, suelen ser una de las principales causas de conflicto en las comunidades de vecinos.