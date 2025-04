Esto le pasará a tu perro si no lo sacas a pasear todos los días

Sacarlo al jardín o tener una casa grande no es suficiente. Los perros necesitan pasear todos los días para mantenerse sanos. No hacerlo puede desencadenar problemas físicos, emocionales y de comportamiento difíciles de revertir.

¿Es obligatorio pasear al perro? Sí, y te contamos por qué

Los perros no son animales sedentarios. En la naturaleza, están diseñados para moverse, explorar, buscar y socializar. Cuando viven con humanos, esas necesidades deben cubrirse a través del paseo.

Un perro que no sale a la calle acumula energía sin canalizar, se frustra y puede desarrollar comportamientos no deseados o inapropiados. Además, no estimula sus sentidos ni aprende a enfrentarse a nuevas situaciones, algo clave para su desarrollo emocional.

Beneficios de pasear a tu perro todos los días

Ejercicio físico

Ayuda a prevenir obesidad, diabetes y problemas articulares, especialmente en razas activas o perros jóvenes.

Estimulación mental

Al salir, tu perro se enfrenta a nuevos olores, sonidos, texturas y escenarios, lo que mantiene su mente activa y reduce el aburrimiento.

Aprendizaje y educación

Durante el paseo, puedes enseñarle cómo comportarse en diferentes situaciones. Esto fortalece la obediencia y le da seguridad y confianza.

Socialización

Interactuar con otros perros, personas y entornos favorece un carácter equilibrado y sociable, evitando miedos o agresividad.

Fortalece el vínculo

Caminar juntos crea una conexión emocional más fuerte entre tú y tu perro. Además, es un momento compartido que ambos disfrutan.

¿Cuántas veces al día hay que sacar al perro?

Aunque depende de factores como la edad, raza o condición física, la regla general es entre 2 y 3 paseos diarios, de mínimo 20-30 minutos cada uno. Si solo puedes salir una vez, asegúrate de que dure al menos una hora, aunque esto no es lo ideal.

Perros activos o jóvenes necesitan más salidas que los mayores. No solo para gastar energía, sino también para aprender y adaptarse a distintos estímulos.

¿Qué ocurre si no paseas a tu perro? Las consecuencias más comunes

Privar a un perro de sus paseos puede tener efectos graves en su salud física y mental, y también en la convivencia dentro del hogar.

Problemas físicos

Obesidad

Diabetes

Dolor articular

Debilidad muscular

Los perros activos o jóvenes necesitan más salidas que los mayores. / ED

Problemas emocionales y de comportamiento

Estrés y ansiedad

Ladridos constantes

Agresividad o hiperactividad

Inseguridad o sobreprotección

Conductas destructivas (romper objetos, morder muebles)

Eliminación inadecuada (hacer sus necesidades en casa)

Comer compulsivamente por aburrimiento

El paseo no es un lujo, es parte fundamental del bienestar del perro. Los paseo no solo mantienen al perro sano, sino que también evitan comportamientos agresivos o inapropiados.