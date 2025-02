Todos los perros blancos están sordos: ¿mito o realidad?

La asociación entre el pelo blanco y la sordera en perros es una creencia popular extendida. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Todos los perros blancos son sordos? ¿Los perros sordos son siempre blancos? En este artículo, exploraremos la verdad detrás de este mito, analizando las causas genéticas y desmitificando las ideas preconcebidas.

¿Cómo funciona el oído de un perro?

Para comprender la relación entre el color del pelo y la sordera, es importante entender cómo funciona el oído canino. El oído está conectado con el cerebro, de manera que cuando se percibe un estímulo auditivo, mediante diferentes mecanismos físicos y conexiones nerviosas, este estímulo llega al cerebro, proporcionando información sobre lo que se ha percibido.

Tipos de sordera en perros

La sordera en perros puede ser de dos tipos:

Sordera adquirida. Se desarrolla a lo largo de la vida del perro debido a factores como enfermedades, intoxicaciones, fármacos, traumatismos o la edad. En estos casos, el color del pelaje no influye en la pérdida de audición.

debido a factores como enfermedades, intoxicaciones, fármacos, traumatismos o la edad. En estos casos, el color del pelaje no influye en la pérdida de audición. Sordera congénita. El perro nace sordo. En estos casos, la causa puede ser genética, y es aquí donde se ha asociado el color blanco del pelaje con la sordera.

La causa genética: melanina y oído interno

Los genes encargados de determinar el color del pelaje también influyen en la producción de melanina. En algunos perros blancos, que carecen de melanina en su pelo, también puede haber una deficiencia de melanina en la zona del oído interno encargada de transmitir el impulso nervioso. Esta falta de melanina puede afectar el desarrollo y funcionamiento del oído interno, provocando sordera congénita.

No todos los perros blancos son sordos

Es importante destacar que no todos los perros blancos son sordos, ni todos los perros sordos son blancos. La relación entre el color del pelaje y la sordera congénita no es una regla absoluta, sino una predisposición genética que se observa con mayor frecuencia en algunas razas.

Razas con mayor predisposición a la sordera

Existen razas en las que se ha descrito esta alteración con mayor frecuencia, como el Bóxer, el Dálmata, el Bull Terrier y el Dogo Argentino. Sin embargo, esto no significa que todos los perros de estas razas sean sordos.

Algunas razas como los dálmatas son más propensos a sufrir sordera. / ED

¿Cómo detectar la sordera en un perro?

La sordera no es visible externamente, ya que afecta al oído interno. Para detectar si un perro es sordo, hay que observar su comportamiento. Generalmente, un perro sordo no responde a las llamadas ni a los ruidos, a menos que los vea o los huela. En cachorros, es más difícil detectar la sordera, ya que no hay un cambio en su comportamiento, sino que siempre han sido sordos.

Un perro sordo es perfectamente capaz de vivir en un hogar con una familia. Solo requiere un poco de paciencia y adaptación por parte de sus dueños. Se pueden utilizar señales visuales y táctiles para comunicarse con el perro, y se deben tomar precauciones para garantizar su seguridad en entornos exteriores.