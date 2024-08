¿Por qué a los gatos no les gusta el agua? Descubre los secretos de tu felino

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu minino huye despavorido al ver un simple charco? La aversión de los gatos al agua es un enigma que ha intrigado a dueños de mascotas durante siglos. Sin embargo, los expertos aseguran que no existe un único motivo para este peculiar comportamiento, pues el rechazo de los gatos al agua hay que buscarlo no sólo en sus orígenes -los gatos proceden de sonas desérticas-, sino también en su físico.

Pese a que los gatos rechacen el agua, lo cierto es que hay que ocasiones en las que hay que bañarlos. Por ello, los veterinarios aconsejan acostumbrarlos desde pequeños al agua.

¿Por qué los gatos le temen al agua?

Orígenes evolutivos: la mayoría de las razas de gatos descienden de ancestros que habitaban en regiones desérticas. En estos entornos áridos, el agua era un bien escaso y, por tanto, un motivo de preocupación constante. Esta ancestral desconfianza hacia el agua se ha transmitido genéticamente a los gatos domésticos.

Sensaciones desagradables: a los gatos no les gusta sentir que pierden el control sobre su cuerpo. El agua les moja el pelaje, les dificulta moverse y les produce una sensación de desorientación. Además, el pelo mojado puede provocarles frío, ya que pierde su función aislante.

Hay que acostumbrar a los gatos desde pequeños al agua. / ED

Experiencias negativas: si un gato ha tenido una mala experiencia con el agua en el pasado, es muy probable que desarrolle un miedo profundo hacia este elemento. Un baño traumático en la infancia puede marcar a un gato de por vida.

Comportamiento de los gatos en el agua

La mayoría de los gatos muestran una clara aversión al agua. Sin embargo, existen algunas excepciones. Algunas razas, como el Maine Coon, el Van Turco y el Abisinio, tienen una mayor tolerancia al agua y, en algunos casos, incluso disfrutan jugando con ella.

Consejos para bañar a tu gato

Si tu gato necesita un baño, es importante hacerlo de forma gradual y paciente. Además, es conveniente acostumbrar al animal desde pequeño al agua. Aquí te dejamos algunos consejos:

Preparación previa: utiliza un champú específico para gatos y asegúrate de que el agua esté a una temperatura templada.

Durante el baño: envuelve a tu gato en una toalla para evitar que se escape y utiliza una taza para mojarlo en lugar de sumergirlo por completo.

Después del baño: sécalo con una toalla suave y abrígalo con una manta para que se sienta seguro y cálido.

¿Es necesario bañar a un gato?

Los gatos son animales muy limpios que se acicalan constantemente. En general, no es necesario bañar a un gato con frecuencia, a menos que se haya ensuciado mucho o tenga alguna condición médica que lo requiera.

La aversión de los gatos al agua es un comportamiento natural que tiene sus raíces en la evolución. Aunque es posible acostumbrar a un gato al agua desde pequeño, es importante respetar sus preferencias y no forzarlo a realizar actividades que le causen estrés.