Estas son las razas de perro que más disfrutan en el agua

Si te sorprende ver a un perro lanzarse al agua con toda la alegría del mundo, tienes que saber que hay muchas razas de perro que sienten una afinidad natural por el agua. Nadar no solo es una actividad divertida para ellos, sino que también les proporciona numerosos beneficios físicos y mentales.

¿Cuáles son los beneficios que obtiene un perro al nadar? En primer lugar, nadar es un excelente ejercicio de bajo impacto que fortalece los músculos y articulaciones de tu perro. Además, el agua es un ambiente estimulante que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y, por último, les refresca. En los días calurosos, nadar es la forma perfecta para que tu perro se refresque y esté cómodo.

Las razas de perros más acuáticas

Aunque cada perro es diferente, lo cierto es que hay una serie de razas que disfrutan más en el agua que otras. A continuación, te dejamos un listado con las razas de perro a las que les gusta el agua y pueden disfrutar de un día de playa:

Labrador Retriever

El Labrador Retriever es, sin duda, una de las razas más populares entre los amantes de los perros y el agua. Su pelaje impermeable, su gran energía y su instinto natural para recuperar objetos hacen de él un nadador excepcional.

Labrador Retriever / ED

Golden Retriever

El Golden Retriever comparte muchas características con el Labrador, incluyendo su amor por el agua. Son perros inteligentes, leales y muy sociables, lo que los convierte en compañeros ideales para actividades acuáticas.

Golden Retriever / ED

Caniche

A pesar de su elegante apariencia, el Caniche es un excelente nadador. Su pelaje denso y rizado lo protege del frío y del agua, y su inteligencia lo hace fácil de entrenar.

Caniche. / ED

Perro de Agua Español

Como su nombre indica, esta raza tiene una estrecha relación con el agua. Desarrollado originalmente para ayudar a los pescadores, el Perro de Agua Español es un nadador fuerte y resistente.

Perros de Agua. / ED

Cocker Spaniel

El Cocker Spaniel es un perro enérgico y activo que disfruta de la compañía de su familia. Aunque es más pequeño que otras razas de esta lista, es un nadador ágil y entusiasta.

Cocker. / ED

Terranova

El Terranova es una raza gigante con una gran capacidad para nadar. Su pelaje grueso y su fuerte instinto de rescate lo convierten en un excelente perro de agua.

Terranova. / ED

Otras razas a las que también les gusta el agua: Setter, Retriever de Chesapeake, Barbet o el Boykin Spaniel, entre otras.

Consejos para disfrutar del agua con tu perro

Antes de llevar a tu perro a nadar, es importante tomar algunas precauciones:

Seguridad: siempre supervisa a tu perro cuando esté cerca del agua.

siempre supervisa a tu perro cuando esté cerca del agua. Salud: asegúrate de que tu perro esté vacunado y desparasitado.

asegúrate de que tu perro esté vacunado y desparasitado. Calor: evita exponer a tu perro al sol durante períodos prolongados, especialmente en los días más calurosos.

evita exponer a tu perro al sol durante períodos prolongados, especialmente en los días más calurosos. Juguetes: utiliza juguetes acuáticos seguros y duraderos para mantener a tu perro entretenido.

Los perros que pasan mucho tiempo en el agua requieren cuidados adicionales para mantener su piel y pelaje saludables. Es importante enjuagarlos con agua dulce después de cada baño en el mar o en la piscina para eliminar la sal y el cloro. Además, es recomendable utilizar champús especiales para perros con pelaje abundante o con tendencia a las alergias. También es fundamental secar bien su pelaje después de cada baño para prevenir infecciones.

Un perro nada en el agua. / ED

¿Puedo enseñar a mi perro a nadar?

Para enseñar a tu perro a nadar, comienza en un lugar seguro y poco profundo, como una piscina para perros o una zona poco profunda de un lago. Utiliza juguetes flotantes para motivarlo a entrar en el agua y ofrécele recompensas cuando lo haga. Siempre supervisa a tu perro y evita presionarlo.

No obstante, debes tener en cuenta que no todas las razas de perro disfrutan con el agua. Algunas razas tienen un instinto natural hacia el agua, como los retrievers y los perros de agua, mientras que otras pueden sentir miedo o incomodidad. Es importante respetar las preferencias de tu perro y no obligarlo a nadar si no quiere.