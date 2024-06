Trucos infalibles para enseñar a tu cachorro a hacer sus necesidades en la calle

Educar a un cachorro no es una tarea fácil. Enseñarle a hacer sus necesidades en la calle, lograr que no muerda las zapatillas o que no salte cuando llega alguien a casa, requiere grandes dosis de paciencia y constancia. Además, debes recorda que los cachorros son pequeños y aún están aprendiendo a controlar sus esfínteres. No te desanimes si se produce algún accidente en el camino, simplemente sigue adelante con el adiestramiento de forma positiva.

Aunque el tiempo que tarda un cachorro en aprender a hacer sus necesidades en la calle varía según cada perrito, hay un periodo en el que absorberán cualquier cosa que les enseñes. Los cachorros tienen una ventana de aprendizaje entre las 3 y las 9 semanas de edad, que es el momento ideal para comenzar a enseñarle a hacer sus necesidades. Durante este período, los cachorros son más receptivos al aprendizaje y tienen una mayor capacidad de retención.

Claves para enseñar a tu cachorro

Aparte de paciencia y constancia, es importante establecer una rutina regular para llevar a tu cachorro al lugar donde debe hacer sus necesidades, como después de comer, después de dormir o después de jugar. También es importante supervisar a tu cachorro, especialmente durante los primeros meses, para identificar las señales de que necesita ir al baño y llevarlo al lugar adecuado.

Las recompensas y el refuerzo positivo son fundamentales para el éxito del adiestramiento. Cuando tu cachorro haga sus necesidades en el lugar adecuado, recompénsalo con elogios, caricias, golosinas o juguetes. Esto le ayudará a asociar el comportamiento deseado con una experiencia positiva.

Evita castigar a tu cachorro si tiene un accidente. El castigo solo generará miedo, ansiedad y confusión en tu peludo amigo. En lugar de eso, enfócate en recompensarlo por sus logros y en corregir los errores de forma positiva.

Señales de que tu cachorro necesita orinar

Olfatear el suelo. Este es un comportamiento común que indica que tu cachorro está buscando un lugar adecuado para orinar.

Este es un comportamiento común que indica que tu cachorro está buscando un lugar adecuado para orinar. Inquietud. Si tu cachorro parece inquieto o agitado, podría ser una señal de que necesita ir al baño.

Si tu cachorro parece inquieto o agitado, podría ser una señal de que necesita ir al baño. Dar vueltas. Tu cachorro puede dar vueltas en círculos antes de orinar, como si estuviera buscando el lugar perfecto.

Tu cachorro puede dar vueltas en círculos antes de orinar, como si estuviera buscando el lugar perfecto. Agacharse. Esta es la señal más obvia de que tu cachorro necesita orinar. Si observas que se agacha, llévalo inmediatamente al lugar designado para ir al baño.

¿Cómo puedo establecer una rutina para que mi cachorro orine en la calle?

Establecer una rutina regular es clave para el éxito del adiestramiento. Lleva a tu cachorro al lugar designado para hacer sus necesidades en los siguientes momentos:

Después de comer. Los cachorros suelen necesitar ir al baño poco después de comer.

Los cachorros suelen necesitar ir al baño poco después de comer. Después de dormir. Al despertar, los cachorros también tienen ganas de orinar.

Al despertar, los cachorros también tienen ganas de orinar. Después de jugar. La actividad física puede estimular la necesidad de ir al baño.

La actividad física puede estimular la necesidad de ir al baño. Cada 2-3 horas. Durante los primeros meses, es importante llevar a tu cachorro al baño con frecuencia, incluso si no muestra señales

Debes elegir un lugar específico para que tu cachorro haga sus necesidades, como un área designada en el jardín o un arenero para cachorros. Asegúrate de que el lugar sea accesible, fácil de limpiar y libre de distracciones.