Demasiado jóvenes para ser “viejos”

La polémica está servida entre los criadores gallegos de mastines. La opción de “jubilar” a estos perros desde los 7 años ha caído como un jarro de agua fría entre los encargados de sacar adelante camadas de una raza admirada tanto por su nobleza como por su capacidad de trabajo pastoreando a otros animales.

Los criadores de mastines califican de “barbaridad” la medida de jubilarlos a los 7 años, según el proyecto de la futura Ley de Protección y Derechos de los animales



Aunque en el texto del proyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales se especifica que “la edad de jubilación será determinada por un profesional veterinario, teniendo en cuenta las capacidades físicas y psicológicas del perro, debiendo expedir un informe de aptitud y bienestar cada año a partir de los siete años de edad del perro para que pueda mantener la actividad”, los criadores de raza mastín califican este borrador como “una barbaridad”.

Manuel Meira es un estradense que cría mastines en su finca de 50.000 metros de Cerdedo. “Los que redactaron esta ley tienen una empanada mental muy grande. Algún cabeza pensante plantea esto, que es una atrocidad y una barbaridad. Además, no tiene nada de lógico ni de coherente. ¿Cómo vas a poner un mastín a trabajar a partir de un año y medio? Se comerá todas las gallinas cuando se las suelten”, asegura. Neira también explica que “cuando el perro tiene 6 o 7 años está en lo mejor de su vida. Tú dile a la policía, cuando preparan después de muchos años un perro antidroga, que cuando está en pleno auge lo tengan que jubilar. Lo mismo pasa con los lazarillos de los ciegos. Yo creo que esta ley no puede ni debe salir adelante ”.

Alberto Mariano cría por segunda vez mastines en su casa de Cacheiras. Tiene tres hermanos machos de algo más de 3 años que son cruce entre Pirineo y español (“Broco”, “Brownie” y “Ucki”), a los que considera de la familia. “Yo no sé cómo se lo van a explicar al perro porque tiene que pasar de estar todos los días con sus ovejas y estando más feliz que una perdiz, y ahora de repente se tiene que quedar en casa. No tengo muy claro cómo se hace eso. Soy un defensor de los animales pero seguramente el perro estará más contento con sus ovejitas que metido en casa”, indica el también entrenador del CD Estradense. Mariano asegura que “si el perro está en buenas condiciones, yo no entiendo lo de las multas. Yo sí multaría al que tuviera el más mínimo comportamiento de maltrato animal pero este no es el caso. Estos perros son una extensión de nuestras familias”. Y recuerda que “los perros tan grandes suelen tener problemas de caderas, con un rango de vida un pelín menor. Creo que hasta los 12 años los perros están en plenas facultades”.

Por su parte, José Manuel Lamela es criador de mastín español en Ames, donde ahora cuenta con unos 18 ejemplares. Sólo cría para exponerlos y para, después, regalarlos a ganaderos o amigos. No tiene pelos en la lengua para declarar que la ley “es una tontería como todo lo que hace este gobierno desde hace unos años. Esto pasa porque el que manda nunca tuvo un perro ni tampoco sabe lo que es el rural ni nada. A los 7 años es cuando mejor están los perros porque es cuando saben donde meterse y donde no. Cuando más vale para guardar y para todo es entre los 5 y los 10 años. No creo que esa ley vaya a buen puerto.”

Tendencia

Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) asegura que ha crecido la demanda de estos perros “pero no tiene nada que ver con el tema del lobo. Se trata de tendencias tanto en mastines como en border collie, porque las dos son razas muy buenas para poder guardar ovejas y vacas”.

El sindicalista lalinense indica que “estamos en una fase previa que lo típico es que los mastines se regalen, algo que no pasa con el border collie, que es un perro más selectivo e incluso se consigue a través de internet. El mastín es un perro que como come mucho y es muy grande, por lo tanto no es fácil de mantener pero es un muy noble, y eso explica que esta tendencia se imponga con relativa rapidez entre los ganaderos de las explotaciones”.

Deza y Tabeirós-Montes cuentan con 1.023 ejemplares de mastín, según los datos ofrecidos por el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) correspondientes a este año. A Estrada es el concello con más canes censados, con un total de 291, entre mastines españoles (245), leoneses (23), del Pirineo (12) y napolitanos (11).

Le sigue Lalín con 228 divididos en 149 españoles, 62 leoneses, 16 del Pirineo y un napolitano. Silleda tiene 127 repartidos entre 103 españoles, 23 leoneses y uno del Pirineo. Cerdedo-Cotobade registra 96, con 72 españoles, 22 leoneses y 2 del Pirineo. Vila de Cruces tiene 80 entre 60 españoles, 16 leoneses y 4 del Pirineo. Agolada, con 68, registra 49 españoles, 9 leoneses y 10 del Pirineo. Mientras tanto, Rodeiro cuenta con 60 mastines entre 50 españoles, 7 de León y 3 del Pirineo. Forcarei tiene 55 con 47 españoles, 7 leoneses y uno del Pirineo, y en Dozón aparecen 18, con 10 españoles, 6 leoneses y 2 del Pirineo.