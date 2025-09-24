"Era de los pocos lugares donde había heroína": la turbulenta vida en Tenerife de Coto Matamoros

Te imaginas el Teide de fondo, el trasiego de barcos y aviones y a un veinteañero que llega “a estudiar” a Tenerife pero termina aprendiendo otra cosa: a sobrevivir.

El televisivo Coto Matamoros cuenta en el pódcast Worldcast, presentado por Pedro Buerbaum, que recaló en Tenerife para formarse, pero que la isla le ofreció entonces algo que nunca esperó y a punto estuvo de matarlo.

Años de consumo

“Fui a Tenerife a estudiar", relata. "Tenerife era uno de los pocos lugares donde había heroína en España, porque tenía mucho tráfico de pesca coreana…".

El testimonio dibuja una deriva rápida. Habla de un “barrio Húmedo” donde “una señora vendía heroína”, de años de consumo en los que el dinero se iba en el pico y la comida desaparecía del día a día, y de un regreso a Madrid con una madre que no reconoce al hijo: “¿a este qué le pasa?”. Ese espejo familiar —dice— fue el punto de ruptura.

Volvió a la isla, midió el daño y decidió cortar en seco. "Una vez que volví a Tenerife pensé que no me compensaba darle un disgusto a mi madre… Así que decidí cortarlo y lo corté del tirón… La mayor decepción ha sido el mono de la heroína… Una mierda”.

Sobre el “barrio Húmedo”

En Tenerife no existe oficialmente un barrio denominado “Barrio Húmedo”. La expresión podría ser coloquial, argot del mundillo o un lapsus (en León sí hay un “Barrio Húmedo” famoso). En cualquier caso, en el relato de Matamoros la referencia funciona más como topónimo íntimo que como dato verificable.

La crónica personal se sostiene en sensaciones de época: puerto, mercancías, noches largas, amistades de paso y el mito de la heroína como atajo a una intensidad que nunca llega. Su cuerpo adelgaza, el tiempo se acorta y el mundo se reduce a conseguir la siguiente dosis.

Lo que queda, más allá del personaje, es una fotografía incómoda de la juventud en la Transición: movilidad, trabajo o estudios fuera, y fisuras por donde entraron sustancias que marcaron a toda una generación.