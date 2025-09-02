Ni Jon Kortajarena ni Andrés Velencoso: este canario es el único español que ha salido en la portada de Vogue

Desde su primera edición en 1892, Vogue se ha convertido en la biblia mundial de la moda: la revista que dicta tendencias, lanza carreras y marca qué significa el estilo en cada época. Sus portadas son mucho más que fotografías: son declaraciones culturales, capaces de inmortalizar a modelos, actrices y diseñadores como símbolos de su tiempo.

En más de un siglo de historia, solo unos pocos hombres han logrado colarse en ese escaparate reservado casi siempre a mujeres. De Richard Gere en los noventa a Harry Styles en 2020, cada aparición masculina en Vogue ha sido noticia, rara y significativa, confirmando lo exclusivo del club al que pertenece. Entre ellos, solo un español, el segundo hombre en conseguir tal hito y uno de los diseñadores más conocidos del mundo.

Manolo Blahnik (Santa Cruz de La Palma, 1942) es mucho más que un diseñador de zapatos. Sus stilettos afilados, convertidos en objeto de culto, redefinieron la elegancia en los años setenta y siguen pisando fuerte en museos, alfombras rojas y editoriales de moda. Su legado es el de un creador que nunca ha dejado de dibujar a mano cada pieza, fiel a la artesanía y a una idea clásica de la belleza que ha atravesado generaciones.

La portada con Anjelica Huston

En enero de 1974, British Vogue sorprendió con una portada firmada por David Bailey en la que aparecían Anjelica Huston y Manolo Blahnik.

Anjelica Huston y Manolo Blahnik en la portada de Vogue / Vogue

Fue la estilista Grace Coddington quien propuso incluir al joven diseñador canario en la sesión, convencida de que era “el más chic” de su círculo. Blahnik se implicó tanto que llevó parte de su vestuario y cuidó cada detalle de la puesta en escena.

El resultado fue una portada icónica, con Huston en primer plano y Blahnik a su lado, que consolidó la imagen del zapatero como un creador con carisma propio, capaz de trascender su taller.

Esa fotografía no solo impulsó su figura pública: convirtió a Blahnik en uno de los primeros hombres en aparecer en una portada de la revista, un gesto muy poco habitual en los setenta.

¿Fue el primero?

Aquí surge la matización. La hemeroteca de British Vogue muestra que en julio de 1970 ya había aparecido un hombre en portada: el actor Helmut Berger, junto a la modelo Marisa Berenson, también fotografiados por David Bailey.

Sin embargo, la web oficial de Manolo Blahnik y algunos perfiles divulgativos de la propia revista han repetido que él fue “el primer hombre en la portada de Vogue”, consolidando una narrativa que ha dado la vuelta al mundo. La confusión puede deberse a que fue el primer diseñador o el primer hombre de la moda en hacerlo, o simplemente a un error de memoria institucional que acabó siendo aceptado.

España ha dado modelos masculinos de proyección internacional como Jon Kortajarena o Andrés Velencoso, habituales en portadas de Vogue España o ediciones internacionales como Vogue Turquía o Vogue Czechoslovakia. Pero ninguno de ellos ha llegado a la portada de British Vogue ni de Vogue USA, las dos ediciones más influyentes. En ese terreno, Manolo Blahnik sigue siendo el único español que lo ha conseguido.

Más allá del debate sobre quién fue el primero, la portada de 1974 con Huston y Blahnik permanece como un símbolo: la imagen de un creador canario que, en plena ebullición setentera, dio un paso adelante y se convirtió él mismo en icono. Una rareza en su tiempo, que explica por qué su nombre trasciende el zapato y se instala en el panteón de la moda internacional.