Ni Eva González ni Helen Lindes: esta es la única Miss que inspiró una de las canciones más famosas de la historia en España

A poco que se mencione el universo Miss España, el imaginario colectivo sonríe pensando en rostros tan televisivos como los de Eva González y Helen Lindes o Tita Cervera y Amparo Muñoz si echamos la vista más atrás.

Sin embargo, medio siglo antes de que Instagram contara los “likes”, otra reina de la belleza tinerfeña inspiró algo más perdurable que una portada de revista o un contrato de pasarela: una balada romántica que acabaría convertida en clásico de la música española.

Noelia Afonso, coronada Miss España 1969 y Miss Europa 1970, sedujo al compositor Augusto Algueró hasta el punto de que este firmó, junto a Antonio Guijarro, la canción que lleva su nombre y que Nino Bravo inmortalizó en 1972.

De Miss a hotelera de lujo

Genoveva Noelia Afonso Cabrera nació en 1949 en Icod de los Vinos (Tenerife). Con 20 años ganó el título de Miss España 1969, fue coronada Miss Europa 1970 en El Pireo y llegó a semifinalista de Miss Universo ese mismo año.

La agenda de galas y recepciones en Madrid la puso en el centro del “papel couché” de la época, pero en 1972 se casó con el empresario catalán Santiago Puig y regresó al sur de Tenerife.

Juntos impulsaron el desarrollo de Playa de las Américas, uno de los enclaves turísticos más destacados de Canarias, y más tarde abrieron el hotel‐boutique Las Madrigueras Golf & Spa, que ella dirige desde 2002.

Hoy, a sus 75 años, reparte su tiempo entre la gestión hotelera y su familia, lejos de los focos que acompañaron sus días de pasarela.

Noelia Afonso en Miss Europa / Archivo

Noelia y su impacto

El compositor Augusto Algueró, autor de éxitos como "Te quiero, te quiero", coincidió con la flamante Miss España en una fiesta madrileña a finales de 1969.

Impactado por su nombre y su porte, escribió la melodía y pidió a Antonio Guijarro la letra. La primera versión la grabó su esposa Carmen Sevilla y en 1972 la popularizó Nino Bravo, convirtiéndola en un estandarte de la balada romántica: más de un millón de copias vendidas y decenas de versiones en América Latina.

Para Bravo fue la balada que afianzó su salto definitivo al estrellato tras "Te quiero, te quiero" y el sencillo homónimo "Un beso y una flor".

Publicada en su tercer álbum y grabada con la orquesta de Augusto Algueró, la pieza se convirtió en una de las cinco canciones más escuchadas del valencian, y hoy ronda los 19 millones de reproducciones en streaming, solo superada por "Un beso y una flor" y "Libre", consolidando su imagen de voz romántica de los 70.

Desde entonces “Noelia” suena en radios nostálgicas, bodas y castings televisivos, y da nombre a una calle en Arona (Tenerife).

La polémica que salpicó a Carmen Sevilla

Algueró estaba casado con la popular actriz cuando declaró su fascinación (platónica, según la propia Afonso) a través de la canción.

La prensa rosa señaló a Carmen Sevilla como víctima de un nuevo desliz del compositor, añadiendo tensión a un matrimonio ya marcado por infidelidades. Años después ella misma aludió a aquellos “ridículos públicos” en que se sentía "la cornuda del cine español".

Paradójicamente, Sevilla fue la primera en grabar el tema, pero la lectura pasional de Nino Bravo eclipsó aquella versión y la actriz jamás volvió a interpretarla en directo.

Misses en videoclips… pero sin canción

Lorena Bernal (Miss España 1999) protagonizó el vídeo de "Prohibida" del cantante Raúl en 2001, pero el tema no llevaba su nombre ni aludía a ella.

Eva González (Miss España 2003) fue la musa de Antonio Orozco en "Entre sobras y sobras me faltas" tras coincidir en La Voz.

Otras reinas como Elisabeth Reyes (2006) o Patricia Yurena (2008) han aparecido en clips o campañas musicales, pero ninguna ha inspirado oficialmente una canción que lleve su nombre. Una búsqueda en hemeroteca musical y bases de datos de la SGAE no registra ninguna pieza titulada con el nombre de otra Miss España y reconocida por los autores como homenaje explícito.

Legado

Cincuenta años después, "Noelia" sigue programándose en cadenas como Radiolé y RTVE Series Clásicos cada 14 de febrero, y acumula más de 90 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

La propia Afonso ha declarado sentirse “orgullosa porque la melodía ha envejecido mejor que cualquier banda”. Esa singularidad (ser la única Miss España con una canción propia y de éxito nacional) coloca hoy a Noelia en un pedestal cultural que trasciende la corona y la banda.