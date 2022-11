La vida de Britney Spears sigue levantando polémica. Su retirada de los escenarios, sus problemas de salud, sus conflictos judiciales y la más que tensa relación con su padre han provocado ríos de tinta durante años. Ahora, que las redes sociales son el escaparate donde se comenta todo, la cantante se enfrenta a multitud de especulaciones cada vez que mueve un dedo.

O el cuerpo entero, en este caso. La situación es que recientemente la artista ha subido varios videos a través de sus perfiles en los que da rienda suelta a los paises de baile que antaño formaron parte de sus espectáculos. Improvisando o con coreografías más medidas, los movimientos de Spears no han pasado desapercibidos ni para los seguidores ni para los haters de la cantante.

Tanto revuelo ha generado que la propita cantante ha decido explicar lo que hay tras esos curiosos videos, grabados en la mayoría de los casos en su propio hogar. Segú

Daño en los nervios

Así, ha asegurado que su principal intención es mantenerse activa desde casa, hacer ejercicio e incluso entretener a sus seguidores. Esta necesidad radica en un problema de salud que ha decidido confesar: Sufre un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo, una dolencia para la que “no hay cura, excepto Dios, supongo”.

“Se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro. Ese daño hace que partes de tu cuerpo se entumezcan”, dice antes de añadir que a veces siente las manos “completamente entumecidas”. La artista define el dolor como “alfileres o agujas en el lado derecho de mi cuerpo, suben hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. Da miedo”, reconoce.

"Cuando bailo no siento el dolor", asegura Spears en un post en Instagram en el que, además de explicar su dolencia, aparece de nuevo bailando en el salón de su casa y en el que añade: "Es como si mi mente fuera literalmente a un lugar de mi niño interior. Y aunque ya no me muevo como solía hacerlo..."