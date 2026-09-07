Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCaos circulatorio en AnagaBajada El SocorroEfectos de la erupción del TajogaiteMuertos en las carreteras en veranoLimpieza en Santa CruzAccidente de una canaria en las Islas Cíes
instagramlinkedin

Moda

La hija de Elon Musk desafía a los robots y el algoritmo en otra campaña polémica de Desigual

La modelo Vivian Wilson, que no tiene relación con su padre desde hace años, protagoniza un 'spot' publicitario de la firma de moda que busca reivindicar la autenticidad frente a un mundo dominado por la tecnología

Vivian Wilson en la nueva campaña de Desigual

Vivian Wilson en la nueva campaña de Desigual / DESIGUAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Giraldo

Barcelona

La modelo Vivian Wilson, hija mayor de Elon Musk y personalidad trans referente dentro del movimiento LGTBIQ+, ha plantado cara a su padre, con quien no tiene relación desde hace años, con la nueva campaña publicitaria de Desigual, 'Born to disobey' (Nacida para desobedecer). La joven se convierte en la protagonista de un anuncio que ironiza sobre un futuro marcado por los robots y la inteligencia artificial en lo que podría entenderse como un mensaje directo a su padre y sus negocios vinculados a la IA y la robótica.

La firma de moda barcelonesa ha presentado su colección de otoño/invierno para este año en una campaña que reivindica "la autenticidad, el libre albedrío y la personalidad en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, los algoritmos y la búsqueda de la perfección", según explican desde la marca en un comunicado. La colección, que incluye la camiseta con el lema de la campaña, anima a desafiar las expectativas, cuestionar lo establecido y recordar que, "en un mundo conquistado por la tecnología y los robots, el acto más desobediente sigue siendo ser uno mismo", apuntan.

En concreto, la firma de moda ha elegido a Vivian Wilson para encarnar de forma natural este mensaje de autenticidad y desobediencia. "Su decisión de defender públicamente su identidad, incluso ante el distanciamiento de su padre tras su transición, refleja una personalidad libre e irreverente que representa a una generación que no busca encajar, sino expresarse desde su propia identidad", añaden desde la firma.

Los límites de la tecnología

Para dar vida a esta historia, Desigual presenta un anuncio en el que Wilson comparte su día a día con DESI 84 (aludiendo al nombre y el año de fundación de la marca), un robot aparentemente perfecto y servicial -que recuerda, por cierto, a Optimus, el humanoide en el que Tesla trabaja desde hace años- con el objetivo de servir al humano que le ha comprado.

A medida que avanza el anuncio, la protagonista decide poner a la máquina a prueba en situaciones para las que no ha sido concebido, como funcionar como soporte para pelotas de golf o pasearlo como a un perro con correa. A la vez, la modelo intenta enseñarle a decir "Desigual", aunque sin mucho éxito, ya que el robot no está configurado para asumir esa tarea. Al enfrentarlo a escenarios que escapan de su programación, el robot deja de representar el ideal de eficiencia y perfección tecnológica y se convierte en una herramienta limitada, incapaz de responder cuando la realidad exige intuición, creatividad y humanidad.

Vivian Wilson en la nueva campaña de Desigual

Vivian Wilson en la nueva campaña de Desigual / DESIGUAL

Vivian Wilson no tiene relación con su padre, Elon Musk, desde hace más de cinco años. En 2022, la joven de 22 años cambió legalmente su nombre y su género, y eliminó el apellido Musk para adoptar el de su madre, Justine Wilson. La modelo ha hablado más de una vez de una falta de apoyo del magnate hacia su identidad de género y le ha acusado de ausencia emocional y acoso durante su infancia. En una entrevista en 2024, Musk habló negativamente de la transición de Wilson y declaró que su "hijo" había "sido asesinado por el virus de la mente 'woke'".

Campaña polémica

Este anuncio coincide con la reciente polémica surgida tras la publicación de otra campaña de Desigual, de su nueva colaboración con la firma berlinesa Ottolinger, en la que expone al máximo la masificación turística y la gentrificación de la capital catalana. En el vídeo promocional, con tono de humor y sarcasmo, se muestran situaciones que se viven a diario en la ciudad, como el caos del tráfico, los robos de carteristas por sus calles y los precios cada vez más abusivos de la ciudad.

Lo que podría haber sido una crítica a la situación que vive la ciudad desató la polémica y las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del mensaje que envía esta publicación. "¿Cómo una marca de Barcelona hace un anuncio convirtiendo en estética los problemas reales de la gente local?", "Nuestra lucha no es vuestro márketing" y "Qué vergüenza que os riáis de la gentrificación y de la imposibilidad de vivir en nuestras ciudades" son algunos de los comentarios en el vídeo de TikTok.

Noticias relacionadas

Poco después, la marca emitió un comunicado en el que se disculpaba por un anuncio con el que pretendían "usar el humor para hablar de la gentrificación y la turistificación de Barcelona". "No era el lugar para la ironía. Lo hemos entendido", zanjaron en sus redes sociales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  2. Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo
  3. En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife
  4. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
  5. Juan Cruz (escritor y periodista): 'Muchas veces entrevistar me ha hecho mejor persona
  6. Comerciantes y vecinos de La Rosa evalúan el impacto de las obras: 'Era necesario, pero ha supuesto un esfuerzo de los negocios
  7. Un magistrado de Tenerife será el nuevo juez de enlace de España ante Estados Unidos y Canadá
  8. La Policía Nacional lo confirma: esta estafa busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños con una llamada

Una ONG de Canarias recauda 17.000 euros para ayudar a las víctimas de las riadas en Nepal

Una ONG de Canarias recauda 17.000 euros para ayudar a las víctimas de las riadas en Nepal

El Paso acoge el cuarto encuentro ciudadano sobre geotermia en La Palma

El Paso acoge el cuarto encuentro ciudadano sobre geotermia en La Palma

La Laguna enseña a pintar figuras de belén en un taller gratuito en El Tranvía

La Laguna enseña a pintar figuras de belén en un taller gratuito en El Tranvía

Fieles de toda la isla se desplazan hasta Güímar para celebrar la Bajada de la Virgen del Socorro

Fieles de toda la isla se desplazan hasta Güímar para celebrar la Bajada de la Virgen del Socorro

La Audiencia Provincial ratifica tres años de prisión para un hombre por robar con violencia a dos de turistas en Tenerife

La Audiencia Provincial ratifica tres años de prisión para un hombre por robar con violencia a dos de turistas en Tenerife

La Concepción de La Laguna blinda su techo para evitar que la lluvia cause estragos en su patrimonio

La Concepción de La Laguna blinda su techo para evitar que la lluvia cause estragos en su patrimonio

Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla

Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla

Más calor y calima en Canarias: la Aemet amplía los avisos por altas temperaturas a todo el Archipiélago

Más calor y calima en Canarias: la Aemet amplía los avisos por altas temperaturas a todo el Archipiélago
Tracking Pixel Contents