Ester Expósito y Mbappé se muestran más enamorados que nunca durante una cita por Madrid

Ester Expósito atraviesa una etapa especialmente dulce, tanto en el terreno profesional como en el personal. A punto de estrenar una nueva película y con varios proyectos sobre la mesa, la actriz también disfruta de un momento de felicidad junto a Kylian Mbappé, con quien cada vez se muestra con mayor naturalidad en público.

Una romántica cita por Madrid

La pareja protagonizaba una romántica noche por las calles de Madrid, donde ambos fueron vistos paseando cogidos de la mano, dejando atrás la discreción que hasta ahora había marcado sus apariciones juntos. Muy cómplices y relajados, aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de una velada en la capital y demostraron la buena sintonía que existe entre ellos.

Tras su paseo, los dos se dirigieron a un conocido restaurante madrileño para disfrutar de una cena. La llegada al establecimiento ya dejaba una imagen especialmente significativa, con la pareja entrando de la mano y mostrándose completamente natural ante las miradas de quienes se encontraban en el lugar.

Una relación cada vez más pública

Después de pasar unas horas en el restaurante, la actriz y el futbolista abandonaron el establecimiento juntos y nuevamente cogidos de la mano, protagonizando unas imágenes que evidencian la creciente naturalidad con la que viven su relación y que parecen confirmar que ya no tienen intención de esconderse.

Para esta cita, la protagonista de Élite escogió un estilismo de inspiración veraniega formado por un top y un pantalón vaporoso, que combinó con unos elegantes tacones. El delantero del Real Madrid, por su parte, apostó por un look mucho más informal, con pantalón negro, zapatillas y una camiseta beige de manga corta.

Una vez finalizada la cena, ambos pusieron rumbo al vehículo del deportista, poniendo así el broche de oro a una romántica noche de verano en Madrid. Una nueva aparición conjunta en la que se mostraron cercanos y cómplices y que llega en un momento en el que su relación parece avanzar con paso firme.

Mbappé habla de Cristiano Ronaldo

Además de disfrutar de su noche junto a la actriz, Mbappé se pronunció sobre otro de los grandes acontecimientos sentimentales del momento: la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Preguntado por el enlace de la pareja, el futbolista no dudó en desearles lo mejor y respondió: "Lo mejor para ellos".

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Sin embargo, cuando las preguntas fueron un paso más allá y quisieron saber si él será el próximo futbolista en pasar por el altar, el francés prefirió guardar silencio. Una reacción que contrasta con la naturalidad con la que, cada vez más, se deja ver junto a Ester Expósito.

Fuente: El Periódico