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Romance inesperado

Beatriz Cortázar desvela una shockeante relación de Cristiano Ronaldo con una famosa del corazón que habría compaginado con la de Georgina Rodríguez

La colaboradora de 'YAS verano' asegura que Gabriela Guillén mantuvo una relación de varios meses con el futbolista tras su ruptura con Irina Shayk

Cristiano Ronaldo posa con su pareja, la modelo Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo posa con su pareja, la modelo Georgina Rodriguez.

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Carlos Merenciano

Madrid

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha coincidido con una revelación inesperada en 'YAS verano'. En pleno análisis del enlace de la pareja, Beatriz Cortázar ha puesto sobre la mesa una supuesta relación del futbolista con Gabriela Guillén, conocida por su historia con Bertín Osborne, que habría tenido lugar justo antes de que el portugués consolidara su noviazgo con Georgina, pudiendo compaginarla durante un cierto periodo. 

Según explicó la colaboradora en el programa de Antena 3, Gabriela le habría confirmado que mantuvo una relación con Cristiano durante varios meses después de la ruptura del jugador con Irina Shayk. El dato que más llamó la atención en plató fue el final de ese vínculo, ya que Cortázar situó la ruptura coincidiendo con la marcha del futbolista a Turín, etapa que podría encajar con el inicio de su historia con Georgina Rodríguez. 

Gabriela Guillén habría confirmado la historia

La periodista aseguró que fue la propia Gabriela quien le contó detalles de aquella relación. De acuerdo con su versión, Cristiano le habría comunicado que había conocido a otra persona, que sería Georgina. Por eso, en el programa se planteó si ambas historias pudieron solaparse en el tiempo.

La historia ya había asomado horas antes en otros programas. En 'El verano se mueve'Marisa Jara habló de una conversación privada con Gabriela Guillén durante su paso por 'Supervivientes', y Leticia Requejo aseguró haber contrastado después esa versión con la propia protagonista. Guillén habría situado el romance entre 2015 y 2016, cuando Cristiano jugaba en el Real Madrid y estaba soltero tras separarse de Irina Shayk. 

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La revelación llega en un momento de máxima exposición para Cristiano y Georgina, que se han casado en una ceremonia íntima en Cascais, Portugal, acompañados por sus cinco hijos. La pareja inició su relación en 2016, después de conocerse en una tienda de Gucci en Madrid, y acaba de dar el paso definitivo casi diez años después. 

Fuente: El Periódico

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