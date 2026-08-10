Pedro Porro se casa: el campeón del mundo pide matrimonio a María Hurtado frente al mar

Pedro Porro está viviendo el verano más especial de su vida. Apenas unas semanas después de alcanzar la cima del fútbol mundial con la selección española y añadir una estrella a su palmarés profesional, el futbolista de Don Benito (Extremadura) ha anunciado este lunes el comienzo de una nueva etepa, esta vez en el terreno personal: se casa con María Hurtado, su pareja y madre de su hijo.

El propio jugador ha sido quien ha dado la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido varias imágenes del momento de la pedida de mano. "Ha dicho que sí", ha escrito Porro junto a una publicación en la que también resume lo que significa para él este nuevo capítulo: "Nuestro amor, nuestra familia y ahora… nuestro para siempre". La publicación ha recibido rápidamente miles de reacciones y felicitaciones de aficionados, amigos y compañeros del futbolista.

El futbolista regresó recientemente a su localidad natal convertido en campeón del mundo con España, después de una actuación en la que fue ganando protagonismo durante el torneo y terminó siendo titular en la final. Su participación en el Mundial, con tan solo 26 años, estuvo marcada por su gol ante Francia en semifinales, uno de los momentos más destacados de su trayectoria con la selección.

Pedro Porro pide matrimonio a María Hurtado frente al mar / Instagram

La pedida de mano

El compromiso se ha producido durante las vacaciones de verano de la pareja en las Islas Turcas y Caicos, un archipiélago situado en el Atlántico, al sureste de las Bahamas. Porro había reservado para la ocasión un escenario especialmente preparado junto al mar, decoraoa con flores, vegetación e iluminación cálida y presidida por unas grandes letras que formaban la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?”.

Las imágenes muestran a la pareja abrazándose y besándose frente al mar, además de varias fotografías en blanco y negro y una instantánea en la que se aprecia el anillo con el que Porro ha sellado su compromiso.

El anillo con el que Pedro Porro ha pedido matrimonio a María Hurtado / Instagram

El anuncio adquiere todavía más significado después de las palabras que el propio Porro había dedicado a María durante el Mundial. Antes de la final, el futbolista explicó en redes que ambos habían hablado en Mallorca sobre la posibilidad de cumplir juntos el sueño de verle campeón del mundo. "Pues aquí estamos mi amor", escribió entonces.

Una familia de cuatro

Más allá de su actividad en redes sociales, donde publica fotos de viajes y momentos cotidianos, María Hurtado ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Su relación con el futbolista se hizo pública en 2024. La primera publicación localizada de María junto a Pedro Porro data de mayo de ese año, con motivo del cumpleaños de Carla, la hija que ella tenía de una relación anterior. Desde entonces, ambos han ido compartiendo de manera puntual imágenes de su vida en común.

Además, Pedro Porro y María Hurtado tienen un hijo en común, Pedro, nacido el 1 de septiembre de 2025. El pequeño lleva el mismo nombre que su padre y la pareja se refiere a él cariñosamente en redes sociales como "MiniPedro". Así, aunque Pedro es el único hijo biológico que Porro tiene actualmente, el futbolista forma junto a María y los dos pequeños una familia de cuatro.

Pedro Porro y su familia tras ganar el Mundial / Instagram

La familia reside principalmente en Londres, ya que Porro desarrolla su carrera futbolística en el Tottenham Hotspur. Durante el Mundial, tanto María como Pedro y Carla estuvieron presentes en Estados Unidos para aporyarle y celebraron con él la victoria sobre el terreno de juego al finalizar el partido.

La relación entre Pedro Porro y María Hurtado ha estado marcada por una cierta discreción. El futbolista ya había sido protagonista años atrás de informaciones relacionadas con su vida sentimental, especialmente por la polémica surgida alrededor de Magui Corceiro, entonces pareja de João Félix. Porro negó en aquel momento que hubiese existido una infidelidad y, desde entonces, ha procurado mantener su vida privada en un segundo plano.

Don Benito, testigo de su gran año

La noticia de la boda llega además después de que Don Benito haya vivido uno de los momentos de mayor orgullo colectivo de los últimos años gracias a su futbolista más internacional. El pasado mes de julio, Pedro Porro regresó a casa con la medalla de campeón del mundo después de que España conquistara su segunda Copa del Mundo. La localidad había seguido la final desde la Ciudad Deportiva Pedro Porro, donde se instalaron pantallas gigantes y donde miles de vecinos celebraron el triunfo.

Días después, el propio jugador fue recibido oficialmente en la ciudad en un homenaje multitudinario. La recepción tuvo lugar en el mismo lugar desde donde se había seguido la final, con la presencia de la corporación municipal y de numerosos vecinos. Porro firmó en el Libro de Honor de Don Benito y posteriormente saludó a los ciudadanos que acudieron a recibirle. El Ayuntamiento había animado a los dombenitenses a llenar las calles de orgullo y aplausos para recibir "a uno de los grandes referentes del deporte español y, sobre todo, a un hijo de Don Benito".

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A ese reconocimiento se sumó el anuncio de la Medalla de Extremadura y el inicio del expediente para concederle el título de Hijo Predilecto de Don Benito, dos nuevos reconocimientos a la trayectoria del futbolista y a su vinculación con su tierra.

Fuente: El Periódico de Extremadura