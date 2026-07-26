El amor también triunfa en La Velada del Año VI: del beso de película de Aitana y Plex a las lágrimas de Lola Índigo
Más allá de los golpes y las victorias, el amor también terminó proclamándose campeón
Redacción
La sexta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, ha demostrado que el espectáculo no estaba únicamente sobre el cuadrilátero. Además de los impactantes combates y las actuaciones musicales, las parejas de varios participantes han acaparado todas las miradas con besos, abrazos, dedicatorias y emocionantes muestras de apoyo. Una noche en la que, más allá de los golpes y las victorias, el amor también terminó proclamándose campeón.
El apasionado beso de Aitana y Plex
Sin duda, el momento más comentado lo han protagonizado Aitana y Plex. La cantante ha querido acompañar a su novio en uno de los retos más importantes de su carrera, el combate frente a Fernanfloo, después de meses apoyándole durante su preparación. La artista ha formado parte de la espectacular entrada del creador de contenido, inspirada en la Antigua Roma, y, justo antes de que sonara la campana, ambos se han fundido en un apasionado beso que ha levantado a todo el estadio.
Durante el combate, las cámaras han captado en varias ocasiones los nervios de Aitana siguiendo cada asalto desde primera fila. Finalmente, Plex se ha impuesto a su rival y, tras proclamarse vencedor, ha bajado del ring para abrazar de nuevo a la cantante antes de dedicarle unas palabras delante de miles de espectadores. "Gracias a mi novia, a la que amo", ha dicho emocionado.
Lola Índigo apoya a IlloJuan
Pero Aitana no ha sido la única cantante pendiente del ring. Lola Índigo tampoco ha querido separarse de IlloJuan, que se enfrentaba a TheGrefg en uno de los combates más esperados de la noche. Aunque el streamer no logró la victoria, la artista permaneció a su lado durante toda la velada y ambos protagonizaron un emotivo abrazo al terminar el combate. IlloJuan también quiso agradecer públicamente el apoyo recibido: "Gracias a Mimi, te quiero un montón. Gracias por acompañarme en todo este proceso". Tras estas palabras de amor, la cantante no pudo evitar las lágrimas ante las cámaras.
Otra de las parejas que acaparó buena parte de la atención fue la formada por RoRo y Pablo. La influencer, que disputó uno de los combates femeninos más seguidos de la noche, besó a su novio antes de subir al ring y volvió a hacerlo al terminar la pelea, dejando otra de las imágenes más románticas del evento.
Andrea Garte, el gran apoyo de Viruzz
Mientras tanto, Andrea Garte tampoco se separó de Viruzz durante su enfrentamiento contra Gero Arias. Aunque el creador de contenido no pudo llevarse la victoria, la influencer permaneció a su lado antes, durante y después del combate, convirtiéndose en uno de sus mayores apoyos durante una de las noches más importantes de su carrera.
Fuente: El Correo de Andalucía
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