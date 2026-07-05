Omar Montes, expulsado del cartel del Orgullo de Madrid tras rescatarse un vídeo con un grave insulto homófobo

Omar Montes ha terminado pagando las consecuencias de algunas acciones y comrntarios más que reprobables realizados en el pasado. Al complicado frente judicial y familiar que mantiene abierto, se le suma ahora un durísimo revés profesional y de imagen: la organización del Orgullo de Madrid (MADO) ha cancelado de forma fulminante su concierto previsto en la Plaza de España tras la difusión en redes sociales de un vídeo del artista proferiendo un grave insulto homófobo.

La polémica estalló de forma viral cuando miles de usuarios rescataron una pieza en la que el de Pan Bendito protagonizaba una violenta pelea al grito de "¡maricones de mierda!". La indignación del colectivo LGTBIQ+ no se hizo esperar, exigiendo masivamente su retirada del cartel.

Finalmente, la presión social ha surgido efecto. Según se confirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles', el cantante no se subirá al escenario del Orgullo, aunque existen versiones completamente contradictorias sobre cómo se ha gestado la baja.

La versión del entorno de Omar Montes asegura que ha sido una cancelación unilateral de la organización para frenar las críticas y evitar posibles altercados durante el 'show'.

Por su parte, desde la organización se afirma que la inclusión de Omar en el cartel fue un "error de comunicación", ya que el contrato jamás se llegó a cerrar por incompatibilidad de agendas.

En lo único en lo que ambas partes coinciden es en que el artista iba a actuar de manera totalmente gratuita, descartando cualquier motivación económica.

Este varapalo profesional llega en el peor momento posible para el cantante, que mantiene un durísimo enfrentamiento con Rocío Martín. La esteticista asegura estar esperando un hijo del artista fruto de una relación paralela a la que este mantiene con su novia, Lola Romero. Una acusación ante la que Omar ha respondido con una querella por derecho al honor en la que reclama 500.000 euros.

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Por si fuera poco, la tremenda presión mediática ha terminado pasando factura a su entorno más cercano. La abuela del cantante ha tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital, un bache de salud que Omar Montes ha denunciado desesperado en sus redes sociales: "Esto es lo que se está generando a mi familia y ojalá la justicia en este país fuera más rápida. Yo puedo soportar todas las mentiras que queráis decir en la tele para ganar audiencia, pero dejad a mi familia en paz".