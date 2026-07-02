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El 'bebé arcoíris' de Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré llega al mundo
La atleta olímpica y el deportista francés han dado la bienvenida a su segundo hijo, León, un 'bebé arcoíris' que llega tras un aborto sufrido en 2025
EP
Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas tras el nacimiento, este miércoles 1 de julio, de su segundo hijo en común -tienen una niña, Lúa, que en diciembre cumplirá 4 años-, un niño cuya llegada al mundo han anunciado muy emocionados a través de sus respectivos perfiles de Instagram con varias tiernas imágenes de ambos junto al nuevo miembro de la familia.
"Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la Luna de Fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos... y tú lo hiciste aún más perfecto" ha expresado la atleta olímpica, confirmando además que tal y como adelantó en una de sus últimas apariciones públicas el nombre que han elegido para su bebé es León, tradicionalmente asociado a la fuerza, a la nobleza y a la valentía, y con el que continúan la tradición ya que su primogénita también empieza por la letra L.
Un mensaje en el que la gallega ha hecho referencia -con la significativa frase 'bebé arcoíris'- al aborto que sufrió en verano de 2025, y tras el que, a pesar de los delicados momentos que atravesaron, no dudaron en volver a intentarlo para cumplir su sueño de volver a convertirse en padres.
Ana y Benjamín se conocieron en 2016 de manera fortuita, pero no fue hasta 2020 cuando, durante las Olimpiadas, se dieron cuenta de sus sentimientos y desde entonces son inseparables y han formado una preciosa familia junto a las tres niñas que el atleta tiene de una relación anterior, Cassandra, Olympia e Iris, su hija en común Lúa y ahora el pequeño León, que ha llegado para completar su felicidad después de darse el 'sí quiero' en Galicia en 2023.
Fuente: El Periódico
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