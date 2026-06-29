'La Tour Life' de Rosalía: "Construyes tu casa y la destruyes cada día. Me da miedo no tener raíces en ningún lugar"

Rosalía ha vuelto a escribir desde un lugar poco habitual para una estrella global: no desde el escaparate, sino desde la grieta. La artista ha publicado en Substack 'LA TOUR LIFE', su sexto post en esta plataforma, y lo ha hecho con una reflexión muy personal sobre la vida de gira, esa existencia aparentemente luminosa que, vista desde dentro, también puede ser una forma de desarraigo.

"Estoy de tour. He estado en Europa, ahora estoy en USA y pronto estaré en Latinoamérica (si Dios quiere)", arranca la cantante. Llegada, según ella misma cuenta, al ecuador de la gira, Rosalía confiesa que cada vez le da por hablar más sobre el escenario. En uno de sus últimos conciertos en Nueva York se encontró hablando de "esta vida loca" y, días después, decidió tirar de ese hilo por escrito.

Una cama deshecha de hotel, la imagen que ha utilizado Rosalía para su nuevo post 'La Tour Life'. / ROSALÍA / SUBSTACK

"La vida nomádica"

El hilo, dice, es claro: "La vida nomádica no es para cualquiera". Desde ahí, la catalana despliega una de sus entradas más confesionales. Habla de vivir "con la casa a cuestas", de la valentía que exige cambiar siempre de lugar y de la renuncia que supone estar lejos de lo propio, de los tuyos y de aquello que, incluso cuando se ama y se odia a partes iguales, recuerda quién eres.

Para Rosalía, la casa no es solo refugio. Puede ser una persona, un clan, un olor, una ciudad o cuatro paredes. Por eso la gira no aparece en su texto como una sucesión de hoteles, camerinos y aplausos, sino como una rutina emocional mucho más compleja: la de intentar construir un hogar allí donde se aterriza, aunque se sepa que habrá que desmontarlo unas horas después.

Rosalía, durante el concierto en Lyon. / EPC

"Construir tu casa y destruirla"

"Construir tu casa y destruirla. Construirla y destruirla", escribe, casi como un mantra. La imagen es poderosa: el dibujo de alguien querido sobre la mesita de noche, las camisetas colocadas en el ropero, las lámparas probadas hasta encontrar "la buena luz", los libros que quizá no dará tiempo a leer y hasta esa figurita decorativa que se esconde en un armario del hotel porque resulta insoportable verla. Pequeños gestos domésticos que convierten una habitación prestada en una mentira necesaria.

"Todo esto es mi forma de decir que cada vez que tengo amor por un lugar también tengo razones para no querer irme y es también mi forma de decir que me da miedo no tener raíces en ningún lugar pero sé que en el fondo llevo todo lo que importa dentro de mí y hay cosas que nunca podré perder porque soy y siempre seré un archivo de todo aquello que he amado".

El texto llega en plena gira mundial de 'LUX', el proyecto con el que Rosalía ha vuelto a situarse en el centro de la conversación musical. El LUX Tour 2026 arrancó en Europa, continúa por Norteamérica y sigue por Latinoamérica.

Noticias relacionadas

Diario artístico y emocional

Este sexto post completa, por ahora, una serie de textos en la que Rosalía ha ido construyendo una especie de diario artístico y emocional en Substack. El primero fue 'Leonard Cohen escribió 'Chelsea Hotel' y 'Hallelujah', una entrada sobre la creación musical, las canciones que explican una vida y la huella de autores como Cohen en la manera de entender la escritura. Después llegó 'CUMPLEAÑOS FELIZ', un texto más personal, atravesado por los recuerdos, los deseos y el paso del tiempo. En 'Una escalera hasta Dios', la artista abordó el canto como una forma de elevación, casi como una experiencia espiritual. 'BERGHAIN' conectó con su imaginario musical más reciente y con el universo sonoro y estético que rodea su nueva etapa. Y 'BIZCOCHO DE 14 KILATES' convirtió una receta en un gesto íntimo y doméstico, una manera de hablar de memoria, cuidado y placer cotidiano desde lo aparentemente sencillo.