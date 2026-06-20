Conjunto nupcial
Dua Lipa comparte imágenes con su vestido de novia: un Chanel de 480.000 cuentas y 25.000 plumas
El diseño, según varios medios británicos, requirió más de 1.000 horas de confección
Redacción
La boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se ha convertido en todo un espectáculo mediático. La ceremonia principal se celebró a principios de junio en Villa Valguarnera, una mansión histórica del siglo XVIII situada en Palermo (Sicilia), conocida como 'El pequeño Versalles', aunque la pareja ya había contraído matrimonio de forma civil en un enlace privado en Londres el pasado 31 de mayo. Ahora, la artista ha compartido por primera vez imágenes del enlace a través de sus redes sociales, donde ha mostrado algunos de los momentos más destacados de la celebración y, especialmente, el vestido elegido para la ocasión.
Más allá de las fotografías oficiales, las imágenes publicadas por la cantante, que cuenta con más de 88 millones de seguidores, muestran escenas espontáneas en las que la pareja aparece brindando con champán, bailando o posando con sus respectivos trajes.
La expectación era máxima por conocer el vestido de novia de la artista, dada su estrecha relación con algunas de las principales casas de moda del mundo. Entre los invitados, por ejemplo, se encontraba Donatella Versace. El conjunto elegido, como se puede apreciar en las imágenes, es un vestido de alta costura de Chanel diseñado por el director creativo de la firma, Matthieu Blazy, quien también ha trabajado para Bottega Veneta y Maison Martin Margiela.
El vestido, adornado con plumas y pedrería, fue confeccionado de forma artesanal en los talleres de la rue Cambon, en París. El diseño, según varios medios británicos, incluye 480.000 cuentas bordadas por Atelier Montex y detalles que requirieron más de 1.000 horas de confección. Además, la cola, de dos metros, está rematada con 25.000 plumas, mientras que el velo de tul de seis metros incorpora bordados de cuentas, plumas y aplicaciones de tela cortadas a mano. Los zapatos de satén blanco hechos a medida por Massaro completan el conjunto.
En las celebraciones previas, Dua Lipa llevó un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta en la noche de bienvenida en Palermo, y un diseño transparente de Chloé en un 'brunch' nupcial posterior. Callum Turner, por su parte, vistió un traje a medida de Louis Vuitton.
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