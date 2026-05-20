Kylie Minogue revela en su documental de Netflix que tuvo cáncer por segunda vez en 2021: "No podía contarlo"

Kylie Minogue ha compartido una de las confesiones más íntimas de su vida. La cantante australiana, de 57 años, ha revelado en su nuevo documental de Netflix, 'Kylie', que fue diagnosticada de cáncer por segunda vez a principios de 2021, una noticia que decidió vivir lejos del foco mediático.

La artista ya había afrontado un cáncer de mama en 2005, cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera y tuvo que suspender su gira 'Showgirl' para someterse a tratamiento. En aquella ocasión, su enfermedad se hizo pública de inmediato y provocó una gran presión alrededor de su vida privada. Esta vez, sin embargo, Minogue eligió el silencio.

"Mi segundo diagnóstico de cáncer fue a principios de 2021. Pude guardármelo para mí... no como la primera vez", explica la cantante en el documental que llega este 20 de mayo a la plataforma. La intérprete de 'Padam Padam' añade que, afortunadamente, logró superarlo de nuevo: "Gracias a Dios, lo atravesé. Otra vez. Y todo está bien".

La artista reconoce que no encontró el momento adecuado para contarlo. Durante meses, e incluso años, convivió con ese secreto mientras su carrera volvía a experimentar un gran impulso internacional gracias al éxito de 'Padam Padam', tema incluido en su álbum 'Tension' y ganador de un Grammy.

"No sentía la obligación de contárselo al mundo. En realidad, no podía hacerlo en ese momento porque era solo una sombra de mí misma", admite Minogue, que también confiesa que llegó a no querer salir de casa. "El cáncer no fue simplemente un bache en mi vida", asegura en el documental.

La huella emocional

Kylie Minogue fue diagnosticada por primera vez de cáncer de mama en 2005, cuando tenía 36 años. Fue sometida a cirugía y a varios meses de quimioterapia, y recibió el alta médica en 2006. Aquella experiencia no solo transformó su forma de entender la vida, sino que también tuvo un enorme impacto social.

Tras hacer público su diagnóstico, se produjo en Australia un aumento significativo de las revisiones mamarias, un fenómeno que acabó siendo conocido como el 'efecto Kylie'. La propia artista ha recordado en varias ocasiones la importancia de la detección temprana y del acompañamiento familiar durante el proceso.

Casi dos décadas después, Minogue admite que aquella etapa sigue teniendo una huella emocional profunda. "Hablar sobre el cáncer ayuda, pero no es fácil explicar todo lo que uno siente", ha explicado durante la promoción del documental. La cantante reconoce que intenta compartir su experiencia, aunque sin abrir del todo una puerta que pertenece a su intimidad.

El apoyo de su hermana

En el documental también participa Dannii Minogue, hermana de la artista, quien recuerda el miedo vivido por la familia durante la enfermedad. "No sabíamos si volvería a estar bien otra vez. Solo quería estar con mi hermana", cuenta.

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Kylie, por su parte, subraya que la música y los escenarios han sido una forma de sostén emocional. "La vida tiene sentido para mí arriba del escenario", afirma la artista, que continúa inmersa en nuevos proyectos y prepara una gira mundial con la que celebrará sus 40 años de carrera.