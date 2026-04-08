Anabel abandona Canarias: la sobrina de Isabel Pantoja y David Rodríguez toman una importante decisión sobre su futuro

Horas después de sincerarse en redes sociales sobre el complicado momento personal que atraviesa por el aspecto de su cuerpo 17 meses después de convertirse en madre, Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, han tomado una decisión que cambiará su futuro.

Tal y como ha contado Antonio Rossi este martes en 'El tiempo justo', la influencer habría tomado una importante decisión después de varios años residiendo en Gran Canaria, donde ha cumplido su sueño de comprarse una casa junto al mar en la localidad de Arguineguín que ha convertido en su refugio y el lugar en el que siempre encuentra la paz.

Sin embargo, el hecho de que su pareja trabaje como fisioterapeuta en Córdoba, y no contar con ayuda familiar en Canarias se habría convertido en un hándicap cada vez más difícil de sobrellevar desde que nació su hija en noviembre de 2024. Y, tras una temporada haciendo malabares -tanto ella como David- para conciliar su vida personal y laboral, Anabel habría dado un paso al frente buscando la estabilidad y el bienestar de su familia.

Y según el colaborador de Mediaset, habría decidido dejar Gran Canaria para instalarse en su ciudad natal junto a su novio y su niña. "Si formalizan lo que han empezado a hacer, a finales de verano se trasladarían a Sevilla" ha asegurado sin entrar en detalles sobre el próximo proyecto de la sobrina de Isabel Pantoja y el fisioterapeuta.

Una decisión en la que "ha influido David", ya que su trabajo en Córdoba habría resultado clave para que Anabel deje su paraíso en Gran Canaria para regresar a la capital andaluza, donde a su pareja le será mucho más fácil compaginar su vida profesional "porque Sevilla-Córdoba es mucho más fácil que viajar semanalmente a Canarias". No puedo contar lo que están haciendo, sería dar muchos datos, pero implica sí o sí un cambio de domicilio a Sevilla. Sería en septiembre" ha apuntado Rossi.