En redes
María José Campanario, demoledora, desmonta a Rosa Benito tras sus críticas a Rocío Carrasco: “Es deleznable”
La concursante de 'El Desafío' reacciona a las contradicciones de Rosa Benito después de su entrevista en 'De viernes'
Kevin Rodríguez
Las duras declaraciones de Rosa Benito en contra de Rocío Carrasco han generado multitud de reacciones y la más sorprendente ha sido la de María José Campanario, que no ha dudado de tachar de "deleznable" las últimas declaraciones de la colaboradora.
Campanario se ha pronunciado en redes sociales respondiendo al vídeo del influencer Antonio González: "No se puede esperar menos de ella... Es deleznable lo que ha dicho", ha comentado.
Pero lo más demoledor ha sido cómo la concursante de 'El Desafío' ha criticado la actitud de Rosa Benito con ella después de abandonar 'Sálvame': "Esta señora que habla en el video se ha pasado más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un 'acoso' hacia mi persona".
"Cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a darle 'me gusta' a mis fotos. Después de haber puesto a parir a toda mi familia. Prefiero dejarla que se humille cada vez que me da 'me gusta", ha rematado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevo revés del Celta Fortuna que puede anticipar el ascenso del CD Tenerife
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife propone prohibir el acceso de los coches turísticos en Anaga y colocar cámaras
- En el Heliodoro y ante el colista, escenario ideal para un acelerón del CD Tenerife
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Multa de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos por utilizar estos dispositivos para detectar radares: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Ayuntamiento de La Laguna concluye el proyecto de mejora y adecuación de varias calles de Punta del Hidalgo
- Salva la vida a su hermano cuando ya estaba en la cubierta del mamotreto de Añaza
- La Laguna acogerá la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma con grabación oficial para su canal internacional