Carme Chaparro rompe el silencio sobre su salud y zanja especulaciones: "No tengo cáncer"

Un año. Ese es el tiempo que ha utilizado Carme Chaparro para alejarse de la televisión y del foco mediático y centrarse en lo que necesitaba: cuidarse a sí misma. Y después de esos doce meses, la periodista y presentadora vinculada a Informativos Telecinco durante años ha reaparecido y ha compartido con sus seguidores cómo evoluciona su estado de salud, despejando cualquier tipo de especulación.

¿Cómo se encuentra Carme Chaparro después de un año alejada de la televisión?

"No tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza", ha escrito de forma directa la periodista catalana en un mensaje acompañado con una imagen en la que aparece con un pañuelo cubriéndole el cabello.

Carme Chaparro atraviesa un proceso médico que le ha causado una notable pérdida capilar. Aunque ha preferido no compartir el diagnóstico concreto, ha explicado que se trata de una etapa muy compleja y que la recuperación está siendo bastante lenta.

En la publicación, la comunicadora reconoce que ha dado pequeños pasos hacia la vuelta a la normalidad, como volver a salir a la terraza de su casa para tomar el aire. Y también ha aprovechado para agradecer el respeto que ha recibido este año que ha permanecido en silencio, subrayando que el camino que le queda por recorrer aún es largo.

Su reparación se produce meses después de revelar que se casó con su pareja antes de someterse a una operación importante en noviembre de 2025 de la que tampoco tenemos detalles.

En cualquier caso, se trata de un mensaje muy tranquilizador que nos aclara que Carme Chaparro se está recuperando poco a poco, aunque el proceso no esté siendo todo lo rápido que hubiera esperado la comunicadora catalana. Cuando llegue el momento y esté preparada, volverá a pronunciarse, probablemente a través de sus redes sociales.