Margot Robbie invoca a Elizabeth Taylor en la alfombra roja de 'Cumbres Borrascosas': luce el 'Taj Mahal', la joya más romántica del cine valorada en 8 millones

'Cumbres Borrascosas' es una historia oscura y gótica de amor destructivo, obsesivo y profundamente conflictivo. La turbulenta relación entre Cathy y Heathcliff ha impregnado durante décadas la literatura, el cine y la cultura pop. No es casual, por tanto, que Margot Robbie -la nueva Catherine Earnshaw- haya decidido arrancar la gira promocional de la película dialogando con otra de las grandes leyendas del romance trágico: Elizabeth Taylor.

Nadie domina como Robbie la tendencia actual de promocionar una película acercando el personaje al estilo de la actriz. Lo hizo de forma magistral con 'Barbie', convirtiendo cada aparición pública en una extensión del universo del filme. La pregunta ahora es inevitable: ¿se superará con 'Cumbres Borrascosas' (Wuthering Heights, en inglés)? Por el momento, todo apunta a que sí. Sus estilismos están funcionando como una actualización contemporánea del imaginario gótico-romántico de la novela de Emily Brontë, traducido al lenguaje de la alta costura, la joyería histórica y el espectáculo mediático.

El miércoles por la noche, en el estreno mundial de 'Cumbres Borrascosas' en Los Ángeles, celebrado en el Teatro Chino TCL, Robbie apareció convertida en una heroína romántica de otro tiempo. Bajo el estilismo de Andrew Mukamal, la actriz lució un vestido de alta costura de Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry, una pieza hecha a medida que fusionaba los 'looks' 4, 23 y 26 de la colección de primavera 2026 que acaba de presentarse en París. Si en la pasarela dominaron más los azules y negros, con juegos de engaño a la vista, la versión de Robbie viró hacia una lectura más victoriana y emocional: corpiño sin tirantes de encaje y una falda de pétalos en degradado de ónix y rojo escarlata, colores intensos que evocaban pasión, violencia emocional y drama gótico.

Guiños a 'Lo que el viento se llevó'

Casi una mismísima Scarlett O'Hara de 'Lo que el viento se llevó', película de la que 'Cumbres borrascosas' bebe claramente en algunas escenas ya filtradas en el tráiler promocional, desde el apasionado beso de los amantes, hasta el momento de apretar el corsé o el cielo encendido en un rojo-llamas, por citar varias.

Similitud de los carteles de 'Lo que el viento se llevó' (1939) y la versión de 'Cumbres borrascosas', que se estrena a mediados de febrero. / EPC

Joya legendaria

Pero el verdadero golpe de efecto llegó con las joyas. Al cuello, Robbie llevaba el legendario collar Taj Mahal, una de las piezas de joyería más románticas del mundo y parte del mítico legado de Elizabeth Taylor. El colgante está protagonizado por un diamante indio del siglo XVII, grabado en persa con un mensaje del emperador Shah Jahan a su esposa Mumtaz Mahal, el gran amor por el que mandó construir el Taj Mahal. Un símbolo literal del amor eterno y de uno de los romances más legendarios de la historia.

La joya tiene una biografía tan intensa como la propia película que Robbie presentaba y que llegará a los cines el próximo 13 de febrero. En 1969, Richard Burton adquirió el diamante como regalo de cumpleaños para Elizabeth Taylor y encargó a Cartier diseñar un elaborado collar a su alrededor, inspirado en las joyas del imperio mogol.

Elordi y Robbie, en la alfombra roja de la 'premier'. / Associated Press / LaPresse / LAP

El resultado fue una pieza de jade, oro, rubís y diamantes que se convirtió en emblema del amor tan apasionado como tormentoso que definió a la pareja más volcánica de Hollywood [se casaron dos veces. Su primera boda fue el 15 de marzo de 1964, divorciándose en 1974, y se volvieron a casar el 15 de octubre de 1975, para divorciarse definitivamente en 1976. Fue la única pareja con la que la actriz de 'La gata sobre el tejado de zinc' repitió matrimonio de sus ocho bodas totales con siete maridos distintos].

Reliquia pop

Décadas más tarde, el collar se consolidó como una reliquia cultural. Tras la muerte de Taylor, fue subastado en 2011 como parte de su legendaria colección personal, alcanzando una cifra cercana a los 8 millones de dólares y batiendo récords para una joya de origen indio. Desde entonces, cada reaparición pública del 'Taj Mahal' se interpreta como algo más que un gesto estético: es una declaración simbólica.

Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Margot Robbie, Emerald Fennell, Jacob Elordi y Charli xcx, en la 'premiere' de Los Ángeles de 'Cumbres borrascosas'. / Jordan Strauss / AP

Robbie completó el 'look' con pendientes de diamantes creados a medida por Lorraine Schwartz y un anillo de rubís y diamantes del siglo XIX de Fred Leighton. Un conjunto que no solo rendía homenaje al viejo Hollywood, sino que reforzaba el relato emocional de la película dirigida por Emerald Fennell.

Noticias relacionadas

Si 'Barbie' ya es pasado, queda claro que Catherine Earnshaw, 'Cathy' ha llegado para ocupar su lugar. Y, a juzgar por este primer vistazo, la gira promocional promete convertir cada alfombra roja en un nuevo capítulo del romance más tormentoso de la literatura.