Nicki Minaj se declara "fan número 1" de Trump y desata críticas en su comunidad

La rapera Nicki Minaj sorprendió hace unas semanas cuando, en una conferencia, reveló que estaba alineada con el discurso de Donald Trump, rompiendo con su opinión disruptiva, abanderada del colectivo y aparentemente progresista. Con ella se desdibujó el relato luchador que había juntado a toda una comunidad progresista que ahora está viendo como Minaj ha pasado de ser una estrella del rap a ferviente partidaria del presidente de los Estados Unidos y que comparte las opiniones ultraderechistas del mandatario.

La última declaración que ha hecho al respecto ha sido este miércoles, cuando ha asegurado ser "probablemente la fan número 1 del presidente, y eso no va a cambiar", ha afirmado en un evento en Washington dedicado al lanzamiento de las "cuentas Trump" para los niños estadounidenses, a las que la cantante prometió ayudar de forma privada.

Nicki Minaj y Donald Trump. / Associated Press/LaPresse / LAP

Y, respecto al alud de críticas de su propia comunidad cuando reveló que estaba alineada con el presidente, también ha aprovechado para asegurar que el odio o lo que dice la gente no le afecta en absoluto. "De hecho, me anima a apoyarlo aún más", ha concluido.

Como muestra de afección, Trump ha bromeado asegurando que imitaría a la rapera y que se dejaría crecer las uñas, signo identitario de la autoproclamada "reina del rap" que cuenta con varios récords de ventas en su bolsillo y que desde hace unos meses forma parte del movimiento MAGA (Make America Great Again) del presidente.

Nicki Minaj y el presidente Donald Trump. / Associated Press/LaPresse / LAP

No es la primera vez que Minaj aparece en escenarios próximos al trumpismo. En noviembre, protagonizó una intervención sorpresa en la ONU para afirmar que "los cristianos eran blanco de ataques" en Nigeria, una acusación reiterada por Trump pero rechazada tanto por las autoridades del país como por observadores e investigadores. Además, en otra conferencia del presidente ya había realizado declaraciones abiertamente tránsfobas, una línea totalmente opuesta a los mensajes que proyectó en sus primeros años de carrera con los que creó comunidad.

En concreto, Minaj se mostró contraria a las políticas de género actuales y criticó duramente al gobernador de California, Gavin Newsom, por su apoyo a las juventudes trans. Su frase "Chicos, sed chicos" dio la vuelta al mundo e indignó a aquella comunidad que había unido a su favor. Además, también sugirió que existía una campaña para desincentivar la masculinidad, a lo que aseguró que "no hay nada de malo en ser un chico", repitiendo entre risas e ignorando la complejidad del asunto.

La cantante Nicki Minaj posa con los galardones recibidos, Mejor Artista Hip-Hop y Mejor Look, durante la gala de entrega de los European Music Awards 2018 / Miguel Toña / EFE

El contraste se hace más evidente al mirar atrás. En 2018, Minaj criticó activamente la dureza de la política antiinmigración de Trump durante su primer mandato. Y, sin ir más lejos, en 2020 formó parte del jurado de un concurso de drag queens, presentándose entonces como aliada del colectivo LGTBIQ+ y como una de las artistas más queridas por la comunidad. "Está bien cambiar de opinión", afirmó la cantante cuando se le preguntó al respecto tras la oleada de críticas.