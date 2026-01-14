Vaitiare, la primera ex de Julio Iglesias que habló de tríos y cocaína en su libro 'Muñeca de trapo': "Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama"

La modelo y actriz Vaitiare Eugenia Hirshon, conocida como Vaitiare Bandera (Tahití, 1964) fue una de las novias de Julio Iglesias más famosas. Las fotos de la exótica tahitiana de melena frondosa adornada con hibiscus como si hubiera salido de 'El lago azul' sobre el regazo del cantante madrileño llenaron las páginas de las revistas del corazón durante los seis años que duró la relación, de 1983 a 1989. Julio quedó prendado de aquella belleza, que entonces tenía 17 años, perteneciente a la casa real de Makea, en las islas Cook.

Muchos años después, casada y con dos hijos, y tras grabar varias películas y telenovelas, Vaitiare decidió desvelar en 2010 los secretos más íntimos de aquella relación en el libro 'Muñeca de trapo' (Ediciones B), donde el artista de 'La vida sigue igual' salía muy mal parado, aunque ella dijo que no lo escribió por "venganza". La tahitiana, que hoy reside en Los Ángeles con su segundo marido, mostraba en aquellas memorias a un Julio posesivo, machista, que la obligaba a hacer tríos en la cama en contra de su voluntad y que le ofrecía cocaína.

Julio Iglesias, tocándole a su novia Vaitiare. / EPC

En una entrevista con este diario, con motivo de la publicación del libro, Vaitiare contaba que empezó a escribirlo cuando estaba embarazada de mi primer hijo: "Era más un diario personal -relató-. Estaba pasando por un mal momento y el nacimiento de mi primer hijo fue muy importante en mi vida. Sentí que tenía que ser honesta y limpiarme para poder comenzar de nuevo. Era mi autoterapia para reconciliarme con mi pasado y perdonarme los errores".

Un recorte de la revista '¡Hola!'. / EPC

"Las quiere dispuestas a todo"

Algunos de los capítulos no escatiman detalles. "Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama. Son como él las quiere, siempre de senos grandes y dispuestas a todo. (...) Son sombras que me abrazan, me hacen el amor, me comparten con él". "Un día lo encuentro acompañado de una niña de 16 años. Me quedo con él y hacemos el amor". La modelo contaba en el libro que hacer tríos la entristecía a pesar de que era algo que sucedía con cierta frecuencia.

"Una persona muy sexual"

"Siempre me sentí incómoda, pero traté de apaciguar sus deseos. Julio era una persona muy sexual", contó la actriz a El Periódico.

Vaitiare junto a la actual mujer de Julio Iglesias, Miranda Rynsburger. / EPC

También descubre un dato desconocido del artista: su relación con las drogas. Según Vaitiare, Julio empezó por ofrecerle un cigarrillo de marihuana. "¿Te tienta?", le preguntó. Ella le contestó que no le gustaba el olor. "Prueba uno, cuando sepas cómo se siente uno ya no podrás dejarlo. Fuma una sola vez. ¿No tienes ningún vicio?", recordó.

Después, Julio pasó a ofrecerle drogas más fuertes. "Julio me da cocaína. No quiero aceptar; he estado libre de drogas durante muchos meses. Pero él insiste. Finalmente, inhalo la raya y nos acostamos", cuenta en otras páginas.

Vaitiare también explicó que el cantante le imponía cómo debía vestir: "No quiero que salgas sin sostén ni que uses tacones de más de siete centímetros, son de prostituta y tú tienes que vestir como una lady -le decía-. Nada de sombras exageradas ni rojos encendidos en las mejillas".