Mar Flores, Bárbara Rey, Antonia Dell’Atte e Isabel Preysler: el año en el que las reinas del corazón desvelaron sus tragedias

Durante décadas, sus nombres llenaron portadas, con unas vidas aparentemente perfectas. Pero durante muchos años también pagaron por vivir bajo el foco mediático un juicio constante de unas relaciones sentimentales que en realidad escondían violencia y maltrato. Este 2025, las grandes reinas de la prensa del corazón han decidido romper su silencio: Mar Flores, Bárbara Rey, Antonia Dell’Atte e Isabel Preysler han tomado la palabra, a través de memorias y entrevistas personales, para contar su propia versión de los hechos.

Mar Flores

Mar Flores cuenta en sus memorias 'Mar en calma' cómo su vida cambió radicalmente tras ser elegida Rostro de los 90 por la revista 'Elle', cuando se mudó a París y alcanzó un gran éxito como modelo internacional, trabajando con prestigiosos diseñadores y marcas. Sin embargo, esa fama también la convirtió en un objetivo constante de la prensa del corazón, que, desde una mirada machista, explotó y juzgó su vida privada. En el libro, Flores denuncia la violencia mediática y el trato injusto que sufrió por ser mujer, joven y famosa en los años 90. "Los noventa fueron unos años muy duros para mí. Ser mujer, mediática, joven, guapa, atrevida, libre y soltera era casi una condena a cadena perpetua que te sometía casi de por vida a ser objetivo de las críticas más feroces. Hoy en día se haría una lectura mucho más justa y feminista de todo aquello, pero en aquellos años no fue así", comparte la modelo en uno de los pasajes de su libro.

También relata episodios especialmente duros, como el maltrato que sufrió en su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole y el secuestro de su hijo por parte de él, así como la falta de credibilidad que encontró en la justicia por ser una mujer conocida. "Entonces, la realidad era que la palabra de las mujeres valía poco o nada si no iba acompañada de la de un señor al lado", lamenta. Y aborda sus relaciones posteriores y cómo la prensa la convirtió en una 'femme fatale', mientras los hombres implicados salían indemnes. Uno de los momentos más traumáticos fue la publicación de unas imágenes íntimas en 1999, que la llevaron a un intento de suicidio y a ingresar en la UVI. La bola de nieve se hizo más y más grande hasta hacerse imparable, y resultó casi mortal para mí", recuerda ahora.

Mar Flores durante la presentación de su libro 'Mar en calma' / Fran Guerra / Europa Press

Bárbara Rey

En las memorias 'Yo, Bárbara', la exvedette desvela detalles hasta ahora desconocidos de su relación con el rey Juan Carlos y de su matrimonio con el domador Ángel Cristo. A lo largo de la obra, Rey relata por primera vez con todo detalle su relación con el emérito, que comenzó cuando ella tenía 27 años y que estuvo marcada por los encuentros secretos. "Recibí llamadas suyas desde que tenía 27 años, me las dejaba guardadas en el contestador. Siempre las borré, le traté con gran respeto. Incluso le aconsejé que no dijera ciertas cosas. Nunca tuve la intención de hacerle nada que fuera en su contra", relata.

El libro también aborda su matrimonio con el domador Ángel Cristo, una etapa marcada por el maltrato físico, psicológico y sexual. “Ángel apareció en mi habitación. Me forzó con violencia y, mientras abusaba de mí, me escupía y me apuntaba con el cañón de una pistola en la cabeza. Cuando terminó, me levanté tambaleándome y me dirigí al baño de la habitación, abatida, despreciada, humillada. Él se quedó sentado en la cama, sosteniendo el revólver mientras me lanzaba una avalancha de insultos: que no valía una mierda, que no tenía adónde ir…”, escribe en sus memorias. Y prosigue: “En aquel tiempo hubo más violaciones por su parte. Me sentía incapaz de reaccionar. No gritaba, no me defendía. Mi cuerpo simplemente no respondía, como si no fuera mío, como si no me perteneciera”.

Bárbara Rey / Manu Mitru

Antonia Dell'Atte

Mediaset despidió a Alessandro Lequiocomo tertuliano de algunos de sus programas tras una entrevista en 'El País' en la que Antonia Dell'Atte relató algunos episodios de maltrato que había vivido durante su relación. “La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”, confesó la modelo para el medio citado. "Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa", explicó. También algunos episodios de manipulación y maltrato psicológico: "Nos fuimos a vivir a Turín con su familia y yo no podía contactar con la mía ni con mis amigas. Me obligó a dejar de trabajar y estaba encerrada en casa. Se iba al trabajo, volvía y me decía 'te controlo, hoy has ido con el niño y he visto que mirabas a otros hombres'".

Dell'Atte explica que pudo huir de esa relación cuando descubrió la infidelidad de Lequio con Ana Obregón. "Le dije que cogiera sus cosas y se marchara y él me dijo que no, que esperara a que se le pasara el calentón. No, ¿qué calentón? Los tres años que yo viví en el infierno, que no podía ni moverme, amenazada. Busqué un abogado y pedí la separación. El 8 de marzo de 1991 se había ido y se había llevado muchas cosas de casa. Lo decidí, me fui a denunciar. Cambié la cerradura", relató en 'El País'. La modelo también explicó que se guardó unas cartas en las que el conde confesaba el maltrato, en las que se leían frases como "quisiera que no hubiera ocurrido nunca más, que nuestra relación fuera virgen y no plagada de bofetadas y amenazas. Sin embargo ha vuelto a suceder”.

Antonia Dell'Atte. / EFE

Isabel Preysler

Isabel Preysler repasa sus relaciones con hombres poderosos en sus memorias, 'Mi verdadera historia'. La aristócrata relata que con Julio Iglesias se anuló a sí misma para encajar en el ideal de mujer que él esperaba, quedando relegada por la fama y el éxito del cantante. “Para complacerle, me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer”, asegura. "Le encontré encantador, lleno de vida, un señor supersimpático", desveló en una entrevista en 'El Hormiguero', donde también explicó que se casó con él embarazada. "Yo no quería casarme precipitadamente, era como una desgracia", desveló la madre de Tamara Falcó, aunque reconoció que "Julio se portó como un señor" cuando se lo dijo.

Sobre su matrimonio con Miguel Boyer, Preysler revela detalles hasta ahora desconocidos, especialmente sus celos descontrolados, que derivaban en escenas públicas y la obligaban a pedir disculpas a terceros. “Le rogué que acudiera al psiquiatra para tratar sus celos, pero solo fue una vez”, explica. No obstante, el 'El Hormiguero' aseguró que su amor "fue imparable, muy doloroso, pero no fue posible pararlo, pasó". La parte dedicada a Mario Vargas Llosa sirve para aclarar rumores y desmentir versiones. A través de cartas manuscritas del escritor, la 'socialité' muestra que él estaba profundamente enamorado y que fue ella quien decidió poner fin a la relación, harta de sus idas y venidas.