Nueva tensión
Gabriela Guillén estalla contra Bertín Osborne: “No hace nada por llevarse bien con su hijo”
La empresaria arremete contra el cantante tras su aparición en un acto con todos sus hijos menos el pequeño, asegurando que la relación entre ambos es “inexistente”
Carlos Merenciano
La guerra entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén continúa abierta. El cantante acudía recientemente a un acto benéfico en compañía de todos sus hijos, excepto el más pequeño, fruto de su relación con la fisioterapeuta y empresaria. Este gesto ha sido el detonante de un nuevo enfrentamiento entre ambos, y Gabriela no ha tardado en mostrar su enfado.
Según ha contado el periodista Lázaro Sánchez en 'Espejo público', que ha mantenido una conversación con ella, la madre del niño se mostró “enfadada, indignada y con ira”, y lanzó duras acusaciones contra Bertín: “No hace nada por llevarse bien”, afirmó. En esa misma línea, insistió en que la relación entre padre e hijo es prácticamente “inexistente” y dejó claro que no piensa “recordarle a un hombre cuál es su obligación como padre y como persona”.
Pese a la portada que ambos protagonizaron hace unas semanas, con fotos separadas y sin coincidir, Gabriela desmintió que exista ningún acercamiento entre ellos. También reconoció que la revista sí pagó por esas imágenes, pero aclaró el destino del dinero: “Claro que la revista nos ha pagado, pero ese dinero va para el niño”.
Mientras tanto, la colaboradora Gema López ha aplaudido el gesto de Gabriela pero ha sido tajante en su valoración: “Eso no sustituye una pensión”. Un comentario que resume el principal punto de conflicto entre los progenitores, cuya relación parece cada vez más deteriorada.
