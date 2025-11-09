Gemma Pinto, novia del motociclismo

De natural discreto, Gemma Pinto (Barcelona, 1997) no tenía pensado hacer carrera como 'influencer'. Todo empezó cuando Laura Escanes, amiga suya desde la universidad, posteó una fotografía junto a ella y sus seguidores se dispararon. Licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing por Blanquerna, no tardó en ver la oportunidad de negocio y, aunque trabajó cuatro años en una agencia de publicidad, acabó por dejarlo para poner sus conocimientos al servicio de sus propias redes. En la actualidad cuenta con más de 410.000 seguidores en Instagram y su popularidad se mantiene al alza desde que en la primavera de 2023 comenzara a salir con Marc Márquez. En su cuenta combina los posados con estilismos informales y deportivos –es imagen de Springfield, entre otras marcas–, con fotografías junto al siete veces campeón del mundo de MotoGP y su sano estilo de vida. Si algo une a la pareja es su afición al deporte, en particular el 'running', el ciclismo y el ejercicio de fuerza.

Con una relación más que consolidada, viven juntos en una mansión en La Finca, una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), de la que Gemma Pinto quiso compartir los gastos al instalarse. Aunque Márquez le agradeció un gesto que cree que habla a su favor, la vivienda corre a cuenta suyo. Gemma Pinto se ha convertido en el mejor apoyo del piloto en sus momentos más críticos, como la reciente caída que sufrió en el Gran Premio de Indonesia, que se saldó con una fractura en el hombro derecho.

Campanas de boda

“Ella vive mis éxitos como si fueran suyos y viceversa”, ha resumido el motociclista. Su novia es una habitual en el box de Ducati y a menudo le acompaña en sus competiciones internacionales. Ya han sonado campanas de boda, a raíz de una imagen en la que aparecieron con las manos entrelazadas y un llamativo anillo en el dedo anular derecho de la 'influencer'. Gemma Pinto forma parte de Vertical, la agencia que Marc Márquez puso en marcha junto con su hermano Àlex y Jaime Martínez Recasens en principio para representar deportistas y a la que se acabó sumando María Pombo con una nueva línea de creadores de contenido digital.

Gemma Pinto y Marc Márquez, en el hospital de Madrid donde fue operado del hombro derecho. / INSTAGRAM MARC MÁRQUEZ

Única chica en una familia de tres hermanos, no le interesó la moda hasta la adolescencia, cuando empezó a hacer sus pinitos como modelo: como una premonición, de niña jugaba a motos y coches. La 'influencer' afrontó uno de sus momentos más duros al inicio de su relación con Marc Márquez, cuando su hermano Marc murió en julio de 2023 a los 32 años de edad tras toda una vida lidiando con la discapacidad. Junto con su padre y sus otros dos hermanos, Sergi y Eduard, se tatuaron en la muñeca la frase ‘Sempre 6’, para recordar que esos son los miembros de su familia para siempre. Su madre, Gemma Gasulla, coach y escritora, es su faro espiritual: de ella cree haber heredado la fuerza. En las redes sociales, opta por la naturalidad y asegura que la fama no la ha cambiado, según le garantiza su entorno. Al igual que Márquez, valora la estabilidad y conserva su núcleo duro de siempre.