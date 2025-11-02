Petite Lorena convierte su odisea en taxi en monólogo de humor… y añade a Buenafuente como meta

La cómica canaria Petite Lorena vivió una noche de caos que terminó convirtiendo en su rutina: un malentendido con un taxista y el rodeo en su llegada a un rodaje. La humorista lo narró en un vídeo de TikTok, donde arrancó con un claro: “O sea, ¿dónde he llegado yo? Madre mía.”

El episodio se desencadenó cuando el conductor le indicó “Tiene que salir usted por la salida del McDonald’s, lo espero delante del hotel”. Ella, acostumbrada a los traslados de pequeños aeropuertos de Canarias, se vio desorientada y en otro taxi: “Estoy saliendo seguro que por el otro lado, con el sentido de orientación que tengo”, relató entre risas. Tras llamar a la productora y subirse a otro taxi, pudo retomar la grabación con buen humor.

Todo para llegar al plató del programa de Andreu Buenafuente en TVE, Futuros Imperfectos, donde regresaba tras su monólogo viral y dentro de la promoción de su espectáculo Tremenda.

Este tipo de anécdotas revelan el carácter auténtico de Petite Lorena, quien ha sabido convertir estos tropiezos en material humorístico, mezclando su identidad palmera, su estilo desenfadado y una conexión directa con el público.

Trayectoria

Con más de veinte años en los escenarios canarios, Petite Lorena ha construido una marca personal sólida que le ha permitido trascender la radio, el teatro y la televisión regional, para abrirse paso en espacios nacionales. Según su web, “su humor cuenta historias de la vida cotidiana, anécdotas o curiosidades con descaro y gracia que atrapan al público”.

Su trayectoria cuenta con hitos relevantes: en 2021 participó en el especial de Late Motiv de Andreu Buenafuente grabado en La Palma, donde interpretó uno de sus monólogos. Más recientemente, también colaboró en Futuro Imperfecto (TVE) con Buenafuente, donde reivindicó su identidad, su humor y su visión feminista en clave humorística, una charla que se hizo viral.

La viralidad de las semillas de chía

En aquella ocasión, contaba "lo difícil que es ser mujer" en el siglo XXI: "Que si el pelo, que si la uña, que si la pestaña, que si la depilación, que si lo otro". Enumeraba en una versión mucho más prosaica de aquella arenga con la que America Ferrera ilustraba a Margot Robbie en 'Barbie'. "Ahora mismo no eres nadie si no te tomas la suplementación por la mañana", continuaba. "En serio, lo de la suplementación... Tenemos que parar con esto. El magnesio, la vitamina B, las semillas de chía..."

Tal fue el revuelo, que tras la mención en el programa de la marca de suplementos Ana María la Justicia, la empresa decidió contactar con la Petite Lorena. Ella misma lo contó a través de sus redes sociales con una publicación en la que recurrió a su estilo para explicar su reacción al ver el correo: "Me tuve que sentar". Eso sí, pese a lo que pudiera parecer la palmera asegura que recibió buenas palabras de la marca.