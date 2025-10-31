Cine
El actor Jesse Eisenberg avanza que en diciembre donará su riñón de forma altruista
EFE
El actor estadounidense Jesse Eisenberg ha anunciado que en diciembre donará un riñón de forma altruista, una decisión con la que asegura estar muy emocionado.
"Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué. Me picó el 'bicho' de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. Estoy muy emocionado por hacerlo", ha señalado en el programa Today de la cadena NBC News.
Eisenberg, que en 2011 ganó el Óscar a mejor actor por 'The Social Network' (La red social), apunta que se lo planteó por primera vez hace diez años y que entonces contactó con una organización pero nunca recibió respuesta.
La donación altruista se produce cuando una persona dona su riñón a otra a la que no conoce y con una enfermedad renal avanzada.
Recientemente el intérprete, de 42 años, le habló de esa posibilidad a un amigo médico, que le recomendó ir al hospital NYU Langone Health de Nueva York.
"Fui al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas y ahora tengo programada la cita para mediados de diciembre", precisó.
Eisenberg, nominado en la pasada edición de los Óscar al mejor guión original por 'A Real Pain', apuntó que "básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario": "Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tienes el tiempo y las ganas".
El también protagonista de filmes como 'Café Society' (2016) precisó que ha puesto a su familia en su lista de potenciales beneficiarios para que tengan prioridad en caso de necesitar un trasplante de riñón.
Su próximo proyecto cinematográfico es 'Now You See Me: Now You Don't', que se estrena a mediados de noviembre. El director, Ruben Fleischer, recupera la saga de los ilusionistas con alma de Robin Hood que con sus trucos de magia intentan luchar contra los ricos que acaparan la fortuna.
