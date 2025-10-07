Dani Alves y Joana Sanz dan la bienvenida a su primer hijo en común tras superar duros momentos personales

La noticia ha traído consigo un halo de esperanza y alegría: Joana Sanz y Dani Alves ya son padres de su primer hijo en común. La modelo tinerfeña ha dado a luz en Barcelona, donde actualmente reside junto al exfutbolista, y ambos disfrutan de este nuevo capítulo en su vida familiar tras un largo y complejo camino hacia la maternidad.

El nacimiento del bebé, que según algunas fuentes podría ser una niña, ha sido recibido con entusiasmo por el entorno más cercano de la pareja. El recién nacido ha llegado tras años de intentos frustrados de Joana Sanz por quedarse embarazada, un proceso que la propia modelo ha compartido públicamente con honestidad y valentía.

Durante cinco años, Joana se sometió a tratamientos de fecundación in vitro (FIV), atravesó tres abortos espontáneos, una operación de trompas y fue diagnosticada con endometriosis, una condición ginecológica crónica que dificulta, entre otras cosas, la concepción natural.

La noticia de su embarazo la compartió el pasado 31 de marzo a través de redes sociales, apenas tres días después de la absolución judicial de Dani Alves en el caso de agresión sexual que le llevó a prisión durante más de un año. “Aún no me lo creo”, escribió entonces la modelo, resumiendo con esas palabras la mezcla de emoción e incredulidad que acompaña esta nueva etapa.

Dani Alves, padre por tercera vez

Aunque se trata del primer hijo en común con Joana Sanz, Dani Alves ya es padre de dos hijos: Victoria y Dani Alves Jr., fruto de su relación anterior con Dinorah Santana, con quien estuvo casado hasta 2011. El nacimiento de este nuevo bebé supone un nuevo capítulo familiar para el brasileño, que en los últimos años ha pasado por una transformación personal y legal muy mediática.

Joana y Dani se conocieron en 2015 y contrajeron matrimonio en 2017 en Formentera, tras dos años de relación. Durante mucho tiempo, fueron considerados una de las parejas más admiradas en el mundo del deporte y la moda. Ella desfilaba para grandes marcas, y él sumaba títulos en equipos como el Paris Saint-Germain, São Paulo o el FC Barcelona.

Dani Alves, con la camiseta del CD Tenerife / D.A.

Pero en enero de 2023, la vida del exfutbolista dio un giro radical tras ser acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Fue detenido, juzgado y condenado inicialmente a 4 años y 6 meses de prisión, aunque finalmente la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó por unanimidad la sentencia, declarando a Alves inocente.

Durante ese proceso, Joana Sanz decidió distanciarse, anunciando su intención de separarse, aunque sin llegar a formalizar el divorcio. La presión mediática, la complejidad emocional del caso y el escrutinio público pusieron a prueba la solidez de la pareja.

Con la libertad condicional de Alves, conseguida tras 430 días en prisión y el pago de una fianza de un millón de euros, ambos optaron por retomar la convivencia en Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Allí, han mantenido un perfil discreto, alejados del foco mediático, centrados en reconstruir su relación y preparar la llegada del bebé.

Joana Sanz: resiliencia y fe

La modelo canaria, originaria de Tenerife, ha sido durante todo este proceso un ejemplo de resiliencia. Su deseo de ser madre no se apagó pese a las dificultades médicas y personales. En una entrevista reciente con la revista ¡Hola!, confesó que “siempre creyó en la inocencia” de Dani Alves, y que eso fue clave para permanecer a su lado en los momentos más complicados.

Con el nacimiento de su primer hijo en común, Joana alcanza un sueño personal que durante años parecía lejano. Esta maternidad no es solo un cambio vital, sino también el reflejo de una historia de superación, de segundas oportunidades y de fe en el futuro.