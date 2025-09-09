Los dos años de calvario de María del Monte por el asalto a su casa: Antonio Tejado seguirá procesado

La investigación judicial por el caso del asalto al chalé de María del Monte continúa dos años después del suceso. Lo último que se ha podido conocer es un auto del juez Juan Gutiérrez Casillas que rechaza los recursos de los 11 procesados, entre los que se encuentran el sobrino de la artista, Antonio Tejado, ya que encuentra "indicios racionales" de delito. Es decir, el procedimiento abreviado sigue adelante contra todos ellos.

En el auto, adelantado por Diario de Sevilla y que ha podido confirmar El Correo de Andalucía, se recuerda que el procesamiento de los 11 presuntos implicados en el robo se sustenta en los indicios de delito recabados tras la investigación realizada por la Guardia Civil. Eso sí, recuerda el magistrado que en ningún caso suponen "una sentencia de condena".

El juez solo ha tenido en cuenta el recurso presentado por la defensa de María del Monte. Su representante pedía que se ampliara a nueve el número de personas que estuvieron aquella noche en el asalto al chalé y participaron activamente en el robo con "violencia e intimidación".

Por último, cabe destacar que el magistrado ha aceptado abrir nuevas diligencias contra uno de los 11 procesados. En concreto, durante el registro a su casa se encontraron plantaciones de marihuana y se pudo comprobar que se había enganchado a la luz.

La defensa de María del Monte está preparando un nuevo escrito de calificación. Ha solicitado 28 años de prisión para Tejado por lo ocurrido.

Un robo con "violencia extrema"

Hace un par de semanas se cumplieron dos años del asalto al chalé de María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal. Fue el 25 de agosto de 2023 cuando unos asaltantes entraron en la casa de Gines de la artista. Las moradoras acababan de volver de pasar unos días fuera.

Cinco encapuchados accedieron a la vivienda de madrugada y se llevaron joyas, relojes, obras de arte y 14.500 euros en efectivo. En total, el botín ascendía a una cifra superior al millón de euros.

Los asaltantes sabían perfectamente dónde debían dirigirse, a quién y qué buscar. Esto llevaría a los investigadores a pensar que había un topo que había filtrado a los ladrones todo tipo de datos sobre las rutinas de la artista y su esposa.

Retuvieron a María del Monte, su mujer, la hija y el yerno de esta y una empleada del hogar. Entre los datos llamativos del caso había uno clave: el trato a la artista fue distinto al resto de los retenidos, que fueron encapuchados, amenazados y golpeados.

En total hay 11 procesados. Los principales acusados son Antonio Tejado y el ciudadano ruso Arseny Garibyan. El primero de ellos está en el punto de mira por haber ideado y filtrado datos de las rutinas de su tía. El segundo sería quien lo habría perpetrado junto a otros hombres. En total, a nueve de los acusados se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso, un delito de organización criminal, otro de detención ilegal y el último de lesiones a las víctimas.

Los investigadores llegaron a apuntar que el asalto se realizó con "violencia extrema". Estuvieron 35 minutos en el interior de la vivienda. A las 4.40 horas accedieron con "dos patadas" en la puerta de atrás y a las 5.15 horas estaban fuera.

"Que se acabe esto cuanto antes"

Los investigadores creyeron desde un primer momento que alguien del entorno de la artista y su mujer había podido dar datos de sus rutinas a los asaltantes. Conocían perfectamente todas las estancias, sabían a dónde dirigirse y lo que sustraer.

La defensa de Antonio Tejado siempre ha rechazado esta tesis y ha defendido que la pericia de los ladrones se debían a las pesquisas e investigaciones previas que había realizado la banda criminal. Tejado estuvo en prisión provisional durante tres meses, pero finalmente quedó en libertad vigilada.

Tras el último auto del magistrado, María del Monte ha declarado a Europa Press, su deseo acerca del caso: "Yo lo que quiero es que se acabe esto ya cuanto antes".