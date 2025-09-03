Romance sorpresa entre Sydney Sweeney y Scooter Braun, archienemigo de Taylor Swift

Salta de nuevo el radar del amor en Hollywood. Y sí, parece ser que hay una nueva pareja sorpresa. Sydney Sweeney vuelve a acaparar titulares y es que, según ha informado 'TMZ', la actriz de 'Euphoria' estaría saliendo de forma "casual" con el productor Scooter Braun.

En marzo de 2025 se anunciaba la ruptura entre la joven actriz y el productor Jonathan Davino, lo que conllevó también la cancelación de su compromiso. Sin embargo, ahora, a sus 27 años, Sweeney habría abierto de nuevo las puertas de su corazón, esta vez al magnate musical, de 44 años.

La pareja fue vista por primera vez en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada el pasado mes de junio en Venecia. Y a raíz de ese encuentro, habrían empezado a salir. Por ahora, la pareja no se ha pronunciado al respecto, aunque 'TMZ' afirma que mantienen una relación casual y sin compromiso, lo que el medio define como una "situationship".

El polémico anuncio de vaqueros de Sydney Sweeney

Parece que Sweeney no logra mantenerse alejada de la polémica en los últimos meses. Tras protagonizar una controversial campaña con American Eagle en julio de 2025, la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por su vida sentimental. En julio, Internet ardía: la campaña que pretendía fortalecer la imagen juvenil de la marca, desató una enorme polémica al ser acusada de transmitir mensajes racistas por su eslógan: 'Sidney Sweeney has great jeans', un juego de palabras que se aprovechaba de lo similar que se pronuncian en inglés las palabras 'jeans' (tejanos) y 'genes' (genes).

Carteles de la marca American Eagle con el anuncio de Sydney Sweeney. / AFP / MICHAEL M. SANTIAGO

¿Quién es Scooter Braun?

Scotter Braun es un empresario y mánager neoyorquino reconocido a nivel mundial. En 2008 saltó a la fama tras descubrir al cantante Justin Bieber, lo que le llevó a gestionar las carreras de como las de estrellas como Ariana Grande, Demi Lovato y Ozuna, entre otros. Sin embargo, entre 2023 y 2024 muchos de estos artistas se desvincularon de él, alimentando no solo rumores sobre sus métodos de trabajo, sino también una posible crisis en su carrera. Hace dos años, dos de sus grandes artistas, Ariana Grande y Demi Lovato, decidieron romper sus respectivos contratos y buscar un nuevo representante.

En agosto de 2023 Ariana Grande rompió lazos con Braun tras diez años trabajando juntos y seis discos. La artista comenzó su carrera y grabó su primer disco, 'Yours Truly', con él tras abandonar Nickelodeon. Por su parte, Demi Lovato llegó a su agencia en 2019 después de un periodo complicado tras su hospitalización por una sobredosis que casi le cuesta la vida. La 'chica Disney' publicó dos álbumes con él, 'Dancing with the devil... the art of starting over' y 'Holy fuck'. La actriz y cantante Idina Menzel, especialmente conocida por poner voz a Elsa en la película de Disney de 2013 'Frozen' y su papel en 'Glee', también decidió separarse del empresario estadounidense.

Otro de los nombres que abandonó a Braun fue el 'reguetonero' J Balvin. El artista urbano firmó con la agencia SB Projects en 2019, pero actualmente está representado por Roc Nation.

Braun es CEO de HYBE-America, la filial norteamericana de la compañía surcoreana de entretenimiento Hybe Corporation. Es también fundador de Schoolboy Records, de Ithaca Holdings y cofundador de TQ Ventures y Mythos Studios.

Y aunque ya haya quedado claro que Scooter Braun sea quizá una de las figuras más influyentes en la industria musical, es también una de las más polémicas. En 2019, se convirtió en el enemigo declarado de Taylor Swift tras adquirir el catálogo musical de la cantante. Dicha compra le costó la enemistad con la reina del pop y el enfrentamiento a una oleada de 'swifties' en todo el mundo. Conflicto por el que, además, fue acusado por la propia cantante de cometer "bullying manipulador" tras quitarle el control de su música.

Acerca de su vida privada, Braun estuvo casado con Yael Cohen, con quien comparte tres hijos. La ex pareja contrajo matrimonio en 2014 y se separaron en 2021.

El presente de Sweeney

Por su parte, Sweeney continúa enfocada en su carrera. Actualmente, se encuentra grabando la tercera temporada de 'Euphoria', la exitosa serie de HBO, mientras se prepara para el estreno de 'Christy', un biopic sobre boxeo que presentará en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025.

Sydney Sweeney protagoniza 'Christy' / EPC

Además, en diciembre llega a las salas de cine la adaptación cinematográfica de 'The Housemaid', en la que comparte protagonismo con Amanda Seyfried.