Embarazo
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo
El cantante, de 50 años, y la extenista, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres
EFE
El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, informaron medios de la farándula.
Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres, reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.
La pareja mantiene una relación desde 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de 'Escape' de Iglesias, y residen en Miami (EE.UU.) con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.
De acuerdo con la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus pequeños a la escuela.
La revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que Iglesias ha reducido su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia.
