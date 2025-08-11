Ana Guerra vuelve a casa por verano: paseo, cumpleaños y playa han sido sus opciones en Tenerife y Lanzarote

La cantante canaria Ana Guerra ha estado unos días en Canarias. En un descaso de su gira 'Hilo Rojo Tour', la artista de La Laguna ha viajado a Lanzarote y Tenerife y a juzgar por sus publicaciones en redes sociales ha aprovechado bien el tiempo.

En esta escapada, que hizo junto a su marido el también músico Víctor Elías, Guerra ha pasado unos días tranquilos en familia y con amigos. Sonriente como siempre, la joven que alcanzó la popularidad gracias a su participación en Operación Triunfo 2017 compartió con sus seguidores en Instagram algunos de los momentos de su viaje exprés.

Y es que no fueron muchos días: sus compromisos laborales le llevaron de nuevo a la Península donde ofreció un concierto este mismo fin de semana en la localidad madrileña de Pinto.

Playa y paseos

Aun así, entre el viaje a Tenerife y una visita a Lanzarote, Ana Guerra y Víctor Elías pudieron disfrutar de las actividades que haría cualquier pareja en una escapada a las Islas. Playa y piscina han formado parte de su estancia en el Archipiélago, aunque también ha habido tiempo para la música.

El arte que les unió no es solo su trabajo sino también una pasión de la que hacen gala casi en cualquier encuentro, así que su estancia en las Islas también ha tenido más de una improvisación.

Y como buena lagunera, no quiso perderse su ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunos paseos por sus históricas calles y una parada con amigos en alguna de las múltiples tascas de La Laguna también formaron parte del itinerario de la pareja.

Cumpleaños

Pero si había un motivo para viajar hasta Tenerife no era ni el buen tiempo ni la playa ni la comida. Si Ana Guerra programó estos días en la Isla fue para una celebración muy especial: "Cumple del jefe", reza en su publicación.

Se refiere a su padre, que se ganara el cariño de los seguidores de OT en su edición hasta incluso ganarse el apodo de 'Papi War'. Y es que Ana Guerra sigue muy unida a él y no podía faltar en su cumple.