Un truco viral para limpiar el ventilador con una bolsa conquista las redes: rápido, limpio y sin desmontar

Con la llegada del verano y el uso intensivo de ventiladores en los hogares, muchos usuarios se enfrentan al mismo dilema: la acumulación de polvo en las aspas y rejillas. No solo afecta la eficiencia del aparato, sino que además puede convertirse en un foco de partículas en el aire, perjudicial para personas con alergias o problemas respiratorios.

Hasta ahora, las opciones eran desmontar el ventilador pieza por pieza o simplemente ignorar el problema. Pero una usuaria en Instagram ha compartido una alternativa tan eficaz como inesperada, que ha captado la atención de miles de personas.

¿En qué consiste el truco?

El método mostrado en el video viral es sorprendentemente sencillo:

Coloca una bolsa de plástico grande (tipo bolsa de basura resistente) cubriendo completamente la parte frontal del ventilador, ajustándola bien para que quede cerrada alrededor del marco. Enciende el ventilador durante unos segundos. La fuerza centrífuga y el flujo de aire hacen que el polvo acumulado en las aspas se desprenda y quede atrapado dentro de la bolsa. Apaga el ventilador, retira la bolsa cuidadosamente y tírala. En su interior habrá una gran parte del polvo que antes estaba adherido al aparato.

Este método permite hacer una limpieza rápida y efectiva sin necesidad de desmontar la carcasa ni usar productos químicos. Además, evita que el polvo se esparza por la habitación, algo que suele ocurrir con los métodos tradicionales si no se tiene especial cuidado.

¿Por qué ha tenido tanto éxito?

El truco ha sido ampliamente compartido por su practicidad y por adaptarse perfectamente a las necesidades del día a día: ahorra tiempo, es higiénico y no requiere conocimientos técnicos. Además, se alinea con una tendencia creciente en redes sociales de buscar soluciones domésticas rápidas, sostenibles y al alcance de todos.

Varios usuarios que lo han probado comentan en los hilos del video que "funciona sorprendentemente bien" y que lo han incorporado ya a su rutina de limpieza regular. Otros valoran especialmente que no haya que desmontar nada, algo que a menudo frena a muchas personas a la hora de limpiar electrodomésticos.

¿Es suficiente con este método?

Aunque este truco es muy útil para una limpieza superficial y periódica, no sustituye completamente una limpieza profunda, que sí debería realizarse cada cierto tiempo desmontando el ventilador, especialmente si ha estado en uso prolongado. Sin embargo, como solución intermedia o para mantener el aparato limpio entre mantenimientos más intensivos, resulta ideal.

Selena Quesada

Limpieza responsable y segura

Algunos expertos en mantenimiento recomiendan realizar este procedimiento con el ventilador desenchufado al colocar la bolsa, y solo enchufarlo al momento de activarlo brevemente. También es aconsejable hacerlo en una zona despejada, por seguridad.

Además, utilizar bolsas reutilizables o biodegradables puede convertir este truco en una opción más sostenible.

Tecnología al servicio del hogar… y del ingenio popular

Este tipo de ideas demuestra cómo las redes sociales pueden convertirse en un verdadero banco de soluciones para el hogar. Muchas veces, la creatividad de los usuarios supera a las instrucciones oficiales, ofreciendo alternativas económicas y prácticas a problemas cotidianos.

El truco de la bolsa en el ventilador es un claro ejemplo de cómo una solución casera puede cambiar la forma en que cuidamos nuestros electrodomésticos. Si aún no lo has probado, quizá sea el momento de hacerlo… y comprobar por ti mismo que no todo lo viral es pasajero: a veces, también es útil.