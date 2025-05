No nos entienden: la palabra canaria para cuando estás hambriento que pocos españoles comprenden

¿Alguna vez has sentido ese antojo repentino de comer algo, aunque acabes de almorzar? Esa sensación irresistible de picar, de abrir la nevera solo “a ver qué hay”, tiene un nombre en Canarias.

En las islas, esta palabra resume a la perfección esa mezcla de hambre ligera, capricho y necesidad urgente de comer algo, aunque no sea mucha cantidad.

Tal vez en alguna zona de Andalucía lo entiendan, pero en el resto de España la gente se desconcierta cuando dices que tienes GASUSA.

Canarismo con personalidad

Lo curioso es que la gasusa no es simplemente hambre física. No es la necesidad biológica de alimentarse, sino ese apetito repentino, muchas veces caprichosom como cuando alguien dice "tengo una gasusa que me comería un paquete de papas" o "con este calor, me ha entrado gasusa de un helado"

Se usa para expresar el deseo de comer algo específico, a menudo asociado al picoteo. Es el hambre que aparece cuando uno está aburrido, después de un paseo, o al ver a otros comiendo...

Un poco de historia

El término gasusa proviene del andalucismo gazuza, utilizado desde hace siglos en Andalucía y algunas zonas de Extremadura, aunque su uso no están común.

La palabra cruzó el Atlántico y llegó a Canarias, donde se adaptó a la fonética local y la z se suavizó en s, dando lugar a gasusa.

La migración y los contactos comerciales entre Canarias y el sur de la Península Ibérica facilitaron la adopción de esta expresión, que poco a poco se ha convertido en un elemento característico del español isleño.