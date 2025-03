Leticia Sabater lanza un contundente comunicado tras las acusaciones de posibles delitos cometidos en los últimos días

Leticia Sabater se ha visto envuelta en un inesperado contratiempo tras ser detenida en un control rutinario de la Guardia Civil mientras se dirigía a una actuación en La Fueva, Huesca. Los agentes comprobaron que la artista circulaba sin puntos en el carnet de conducir, lo que provocó la inmovilización de su vehículo y el retraso de su concierto.

Ante la confusión generada, la cantante emitió un comunicado en sus redes sociales aclarando lo sucedido: "En ningún momento me han quitado el carnet de conducir. Ayer, en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo y al revisarla me informó de que no tenía puntos. Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo habían notificado hasta la fecha".

Según cuenta la artista, en ese momento se procedió a la notificación, mientras que para poder llegar a su destino, la organización del evento le envió un taxi que la trasladó hasta la localidad altoaragonesa, permitiendo que el concierto se celebrase con solo un leve retraso.

Ahora, la artista ya ha tomado medidas para solucionar el problema. "He contratado un chófer privado y a final de este mes de marzo empiezo el curso de conducir con muchas ganas", aseguró, dejando claro que su intención es recuperar el carnet cuanto antes para retomar su vida con normalidad.