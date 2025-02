Las primeras pesquisas sobre la muerte de Hackman y Arakawa descartan la intoxicación por monóxido de carbono

Las extrañas circunstancias en las que se encontraron a Gene Hackman, de 95 años, y a su esposa Betsy Arakawa, de 63 años, despiertan muchas preguntas sobre lo sucedido a la pareja. El actor y la pianista fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, tras llevar varios días fallecidos presuntamente. Estaban en habitaciones separadas, y según 'TMZ' el cuerpo de Arakawa ya comenzaba a estar en estado de descomposición. En el armario de la misma estancia donde encontraron a la pianista, se encontraba el cuerpo de uno de los tres perros de la pareja, los otros dos han sobrevivido.

Eliza Jean, hija de Hackman, dijo a 'TMZ' que podrían haber sufrido un envenenamiento con monóxido de carbono. La compañía de gas y la policía llevaron a cabo una investigación y no se identificó ninguna fuga de gas en la zona. Las pesquisas sobre el caso siguen abiertas, y para dar más información, la policía ha anunciado una rueda de prensa a las 3 de la tarde en Los Ángeles (a las 12 de la noche en hora local).

Sin signos de violencia

Por ahora, solo se conoce que junto a la pianista había un frasco de pastillas abierto, con varias de ellas dispersas alrededor. Y, por su parte, Hackman fue encontrado en la cocina, parecía haberse caído de repente, y cerca de él había dejado un bastón y unas gafas de sol. Ninguno de los dos presentaba signos de violencia, lo que lleva a la policia a pensar que no hay signos de ningún crimen.

La pareja llevaba días sin ser vista por sus vecinos, cosa que llevó a uno de ellos a llamar a la policía para que realizasen un "welfare check", un control de bienestar para asegurar que todo iba bien. No obstante, fueron unos trabajadores de la casa de Hackman los que encontraron los cuerpos de la pareja, y llamaron rápidamente al 911. Hasta que no concluya la investigación, y se haga la autopsia de los cadáveres, no se podrá confirmar la causa de sus muertes.

Los resultados de las pruebas forenses y los resultados de toxicología podrían tardar entre 4 y 6 semanas y según Los Ángeles Times, los dos cuerpos presentaba señales de "momificación" en pies y manos, lo que alimenta la teoría de que llevaban varios días muertos. Los resultados iniciales de la autopsia muestran que no hubo trauma externo ni en Hackman ni en Arakawa. Según la orden de registro emitida por la autoridad policial de Santa Fe, no había signos evidentes de traumatismo contundente, envenenamiento por monóxido de carbono o entrada forzada a la casa. Aunque un perro fue encontrado muerto dentro de la casa, había otros dos perros corriendo por la propiedad.