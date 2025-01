Así han sido las respuestas virales de Nia ante su polémica con Ana Obregón

La cantante canaria Nia Correia se ha convertido en una de las protagonistas de la semana en lo que se refiere a lo que se conoce como prensa rosa. Después de que el presentador de RTVE en Canarias, Roberto Herrera, contara que la joven fue objeto de un desagradable encuentro con Ana Obregón, las especulaciones no han dejado de sucederse.

Hasta el momento, solo Ana Obregón se había manifestado acerca de la historia contada por Roberto Herrera sobre lo acontecido durante la grabación del spot de las campanadas del ente público en 2022. Primero, dando su propia versión del encontronazo y luego lanzando un mensaje muy cuestionado tanto a NIa como al presentador.

La cantante había mantenido silencio. Solo una publicación en sus redes sociales, en la que aparecía con el vestido de ese anuncio, daba la confirmación de que la joven artista era conocedora de la polémica hasta que esta semana a Nia la abordó una nube de periodistas en plena calle.

"Nada que zanjar"

Bajo un paraguas y con las llaves del coche en la mano, la que fuera ganadora de Operación Triunfo, respondió con educación y con su eterna sonrisa a los medios de comunicación. Eso sí, no aportó muchos datos.

Ante la insistencia de los profesionales de los medios de comunicación, la joven cantante insistía en que no tenía nada que decir sobre la polémica. "Yo no he abierto nada, no tengo que zanjar nada", repitió Nia varias veces.

Sobre el post del vestido se limitó a decir un simple "era maravilloso" y acerca de si era verdad que acabó llorando durante al grabación del spot le salió el acento canario como nunca: "Soy muy sentía".

Pero si ha llamado la atención esta intervención no ha sido por esquivar la polémica sino por la eterna naturalidad de la joven, que en medio de sus respuestas coló espontáneamente dos expresiones que han enloquecido a sus seguidores.

"No sé dónde está mi coche" y "Se te ha caído algo... creo", son las dos respuestas más comentadas del asalto de la prensa a la canaria, que pese a todo insistió en que está "focus" en la preparación de su próximo festival.

