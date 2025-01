La estrategia de Isabel Pantoja en Canarias para pasar desapercibida en sus visitas diarias a Anabel en el hospital

La vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez se paralizaba hace casi una semana. El viernes 12 de enero su hija de apenas mes y medio, Alma, era ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria y, ante la preocupación por su grave estado de salud, la familia y amigos más cercanos de la influencer no dudaban en desplazarse a la isla canaria para arropar a la pareja en este durísimo trance.

Entre ellos, Isabel Pantoja acompañada por su hermano Agustín, que continúa en Gran Canaria mientras Kiko Rivera, Isa Pantoja, Belén Esteban o Raquel Bollo han regresado a sus casas para retomar sus obligaciones personales y profesionales. Los médicos han pedido paciencia a los padres de la recién nacida, ya que la situación está evolucionando de manera muy lenta -aunque positiva- y podría ir para largo, de ahí que el núcleo duro de Anabel se esté organizando para turnarse y que los padres de la pequeña no estén solos en ningún momento, ya que, como ha trascendido el cariño y el apoyo de su entorno es lo que más fuerzas y ánimos les da para sobrellevar la hospitalización de Alma.

Planes en los que no participa la tonadillera, que tiene claro que no va a moverse del lado de su sobrina y ha aparcado todos sus compromisos con la intención de no moverse de la isla mientras no haya un cambio significativo en el estado de la niña.

En un discretísimo segundo plano porque ahora lo único importante es arropar a Anabel, Isabel está consiguiendo que sus visitas al centro médico estén pasando desapercibidas. Según ha revelado el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver', la madre de Kiko Rivera acude a diario al hospital y pasa bastantes horas en el interior, hasta bien entrada la noche, mostrando su apoyo incondicional a la influencer en este doloroso trance.

Sin embargo, no existe ninguna imagen de la artista, que dispuesta a hacer lo necesario para evitar un protagonismo que no le corresponde está tomando muchas precauciones para no ser vista y estar al lado de su sobrina. Tal y como ha contado el colaborador, no está en la sala de espera con el resto de familiares, sino en una sala aparte, y tan solo tiene contacto con Anabel, que es la única que sabe cuando está su tía en el hospital.

Su estrategia para ser 'invisible' en sus visitas al centro, utilizar las entradas menos transitadas del enorme complejo (se especula con que podría estar usando las destinadas únicamente al personal sanitario), o acceder por un edificio adjunto -la parte de maternidad- que se comunica con la Unidad Infantil por un pasillo interno con el que ha logrado permanecer en un segundo plano.

Isabel Pantoja / E. P.

Durante su estancia en la isla, Isabel se estaría alojando en un hotel a escasos kilómetros del hospital, pero dispuesta a no permitir que la veamos en ningún momento, 'Vamos a ver' ha asegurado que va a estar moviéndose por distintos hoteles en los próximos días, despistando así a la prensa para que los focos no se centren en ella sino en lo único importante en estos momentos, Anabel y su pequeña Alma.